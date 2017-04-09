13-04-2017

13 апреля, СВЯЩЕННОЕ ПАСХАЛЬНОЕ ТРИДЕНСТВИЕ

ВЕЛИКИЙ (СТРАСТНОЙ) ЧЕТВЕРГ

«Возьмите, вкусите плоть и кровь Иисуса Христа, поруганную неблагодарными людьми. Искупите их преступления и утешьте нашего Господа»

Слова Ангела, Фатима 1916

Художник: Юлия Погонина, г. Томск

Евангелие от Иоанна 13, 1-15

Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришёл час Его перейти от мира сего к Отцу, [явил делом, что], возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец всё отдал в руки Его, и что Он от Бога исшёл и к Богу отходит, встал с вечери, снял [с Себя верхнюю] одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Пётр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною. Симон Пётр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову. Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все. Ибо знал Он предателя Своего, потому [и] сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлёгши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Каждый год раз за разом Церковь наблюдает за земной жизнью Иисуса. И сегодня мы оказываемся в горнице Тайной Вечери. Напряжение нарастает, скоро развязка.

И именно сейчас, в эту минуту Господь являет нам образец служения: Он, Царь мира, склоняется перед Своими учениками и омывает им ноги. «Для чего?» — со свойственным ему жаром удивляется Петр. «Для того, чтобы быть со Мною», — мягко отвечает Учитель.

Мы можем быть чистыми сами, святыми по меркам этого мира. «Будь успешен. Приобрети множество материальных благ и будешь счастлив», — говорит этот мир. Кажется, что уж на эту дорожку не заманить христианина, ведь каждый сегодня знает, что не в этом истинное счастье. Только звучит еще более заманчивый голос: будь добр, будь милостив, помогай другим, служи другим. И в этой «помощи» людям можно настолько забегаться, что вовсе забудешь о самом главном – о Боге. Настоящая святость даруется только Христом. Только Бог может на самом деле омыть нас от всякой грязи греха, преодолеть нашу внутреннюю «расщепленность», унаследованную вместе с первородным грехом. Нужно открыть свое сердце навстречу Христу, признать свою слабость и вступить на дорогу святости, дорогу к Богу. На этом пути нас подстерегает множество опасностей, пыли и куда более солидной грязи. Омывшись один раз, нужно помнить, что наши ноги постепенно, к сожалению, опять станут грязными. Грязные ноги – постоянное напоминание нам о нашей немощи и о всемогуществе и милосердии Бога, Который раз за разом готов омывать нас, чтобы мы шли дальше, являя миру Его бесконечную любовь к нам, Его таким непослушным и сумасбродным детям.

О. Анатолий Гамза, SVD, Москва