14-02-2018

14 февраля

Пепельная Cреда

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Матфея 6: 1-6, 16-18

В то время Иисус сказал ученикам Своим:

Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

Размышление

«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас»

Сегодня мы начинаем наш путь к Пасхе и Евангелие напоминает нам об основных обязанностях христианина, призванных подготовить нас не только к переживанию определённого литургического времени, но и к торжеству Воскресения, которое откроет нам врата жизни вечной: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного» (Мф 6,1). Дела милосердия, о которых вспоминает Иисус, основаны, прежде всего, на евангельском принципе: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф 5,20).

Праведность должна вести нас к любви, выражающей себя в делах милосердия и милостыни: «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» (Мф 6,3). Речь не идет о том, чтобы укрывать благие поступки, только, чтобы их мотивацией не было желание похвалы или какой-то личной выгоды. Другими словами, мы должны давать милостыню так, чтобы даже сами не думали, какая награда ждет нас от Бога и похвалят ли нас люди.

Бенедикт XVI повторял, что несение помощи нуждающимся является более компенсацией справедливости, чем делом милосердия. Любовь, для Бенедикта XVI, превыше справедливости (...); но не бывает любви без справедливости, требующей отдать другому то, что ему причитается потому, что он существует и действует. Мы не должны забывать, что не являемся абсолютными властелинами благ, которые у нас есть. Мы можем назвать себя, скорее, администраторами (управляющими). Христос научил нас, что подлинное милосердие — это не милосердие, ограниченное только до подачи милостыню. Подлинное милосердие — это милосердие, которое ведет к само посвящению, представлению себя Богу как «жертву святую» (ср. Рим 12,1). Это был бы жест настоящей справедливости и христианского милосердия: «И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф 6,4).

о. Луис А. Г. Родригез (Кампече, Мексика)

Вместе с детьми

Сегодня начинается Великий Пост. В это время мы готовимся заново пережить Страсти, Смерть и Воскресение Иисуса Христа – самые важные события в истории человечества и в твоей личной истории.