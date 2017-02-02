14-03-2017

14 марта, вторник 2-й недели Великого поста

«Я чувствую, как меня сопровождают любовь и уважение верующих, съехавшихся сюда со всего мира. Приношу с собой волнения и ожидания нашей эпохи, страдания израненного человечества, проблемы мира, чтобы сложить их у ног Богородицы Девы и нашей нежнейшей Матери. Заступись за нас перед твоим Сыном, дабы все народы и те, которые носят христианское имя, и те, которые еще не знают своего Спасителя, жили в мире и согласии и соединились в единый народ Божий во славу Пресвятой и Нераздельной Троицы».

Бенедикт XVI

Художник: с. М. Ида, OCD, г. Усолье-Сибирское

Евангелие от Матфея 23, 1-12

Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают: связывают бремена тяжёлые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их; все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих; также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель! А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы — братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос. Больший из вас да будет вам слуга: ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Мы с детства ищем человеческих идеалов. Сначала нашими кумирами становятся родители, потом учителя, потом мы восхищаемся и увлекаемся спортсменами, актёрами, музыкантами или политиками. Когда мы включаемся в жизнь Церкви, нас часто привлекает положение священника или сестры-монахини, и в них мы начинаем видеть пример участия в церковных делах. Но присмотревшись ко всем этим людям более пристально, мы замечаем их недостатки, их грешность… И иногда случается так, что мы переводим их из категории «пример для подражания» в категорию «ни за что таким не буду». И тут начинаются сравнения: «Этот лучше меня, а этот, наоборот, намного хуже», и начинаются оправдания: «Не один я такой, все так делают». А когда слушаем сегодняшнее Евангелие, не находим ли мы сразу же в своём окружении людей, о которых думаем: «Вот про кого это Евангелие» и не добавляем ли: «Я не такой, я так не делаю»? И вот я уже вознёс себя над своим братом, считая себя лучше его.

А Иисус словами этого Евангелия говорит мне, чтобы я не искал идеала среди людей, чтобы не сравнивал себя с другими и не заносился над другими, а только всматривался в Него Самого, потому что только Он Сам наш идеальный, совершенный Наставник и Учитель. А мы все – грешники, которых Он ведёт в дом Отца.

с. Юлиана Гостковска, SSpS, Кемерово