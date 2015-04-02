14-03-2018

14 марта

Среда IV недели Великого поста

Художник: Josep Lluís Martínez i Picañol

Чтение святого Евангелия от Иоанна 5: 17-30

В то время:

Иисус говорил Иудеям: Отец Мой доныне делает, и Я делаю. И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца.

Размышление

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную»

Сегодня Евангелие приводит нам ответ Иисуса тем, кто косо смотрел на то, что Он исцелил паралитика в субботу. Иисус Христос использует этот момент, чтобы заявить, что является Сыном Божьим и поэтому — Господином субботы.

Эти слова, которые станут мотивом смертного приговора в день суда в доме первосвященника Каиафы, когда Иисус еще раз назовет себя Сыном Божьим, а тот разорвет одежды свои и закричит: «Богохульствует! на что еще нам свидетели? вот, теперь вы слышали богохульство Его!» (Мф 26,65).

Иисус многократно говорил об Отце, всегда подчеркивая, что Отцовство Бога по отношение ко Христу отличается от Его отцовства по отношению к людям. И Иудеи, слушающие Его, это понимали: Он не является Сыном Бога, как другие, но родство, о котором Он говорил, было чем-то натуральным. Иисус признается, что Его природа и природа Отца — одна и та же, даже если Они — разные личности. Так Он открывает свое божество. Этот фрагмент Евангелия очень интересен, потому что приоткрывает тайну Святой Троицы.

В этом высказывании Иисуса есть и слова, которые относятся ко всем, кто в течение веков уверует в Него: верить в Иисуса и слушать Его слова — значит иметь жизнь вечную (ср. Ин 5,24). Конечно, это еще не исполненный факт, но участие в обетовании. Необходимо, чтобы мы этим жили, и чтобы старались слушать Его слово, чем оно по сути является — Слово Бога, несущее спасение. Чтение и размышление над Евангелием должно стать частью наших обычных религиозных действий. Из богодухновенных страниц Святого Писания мы услышим слова Иисуса, слова бессмертия, открывающие нам двери в вечную жизнь. Итак, как учил св. Ефрем, Божие Слово — это неисчерпаемый источник жизни.

о. Франческо Перарнау и Канеллас (Жирона, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня Иисус приоткрывает перед людьми Свою природу: Он – живой Бог! В начале Своей проповеди Он называет Себя «Сыном Человеческим». Мягко и деликатно, мудро и постепенно открывает Иисусу Свою божественную природу. Имеющие глаза могут это видеть: в чудесах, в силе, в учении…