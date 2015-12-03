15-02-2018

15 февраля

Четверг после Пепельной Cреды

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Луки 9: 22-25

В то время: Иисус сказал ученикам Своим, что Сыну Человеческому должно много пострадать, и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?

Размышление

«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»

Сегодня первый четверг Великого Поста. Мы еще чувствуем пепел, которым Церковь посыпала наши головы, вводя в это особенное литургическое время, которое продлится 40 дней. Сегодня Иисус в Евангелии показывает нам два пути: Крестный, который Он должен будет пройти, и наш, тянущийся за Ним.

Его предназначение — Путь Креста и смерти, а затем — прославления: «Сыну Человеческому должно много пострадать, и быть отвержену (...) и убиту, и в третий день воскреснуть» (Лк 9,22). Наш путь, в сущности, не слишком отличается от Его пути, и Иисус подсказывает, как мы должны его пройти: «Если кто хочет идти за Мною...» (Лк 9,23).

Принимая Свой Крест, Иисус исполнял волю Отца; мы же, принимая на плечи свои кресты, становимся Его попутчиками на Via Crucis.

Путь Иисуса заключен в три слова: страдание, смерть, воскресение. И в нашем пути заключены три аспекта христианского призвания: отвержение самих себя, ежедневное согласие на свой крест и сопутствование Иисусу.

Если кто-либо не отвергнется себя самого и не возьмет крест, то значит хочет самоутвердиться, сохранить «свою» жизнь, как говорит Иисус. Но желая сохранить свою жизнь, он ее потеряет. Тот же, кто не избегает страданий и креста во имя Иисуса, сохранит свою жизнь. Таков парадокс следования за Христом: «Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» (Лк 9,25).

Эти слова Господа, заключительные в сегодняшнем Евангелии, проникли в сердце св. Игнатия и спровоцировали его обращение: «Что бы случилось, если бы я сделал то, что св. Франциск, и то, что св. Доминик?». Пусть же во время Великого Поста эти слова помогут обратиться и нам!

о. Йозеф М. Массана и Мола OFM (Барселона, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня Иисус объясняет нам Свою миссию: Сын Божий пришёл в этот мир, чтобы спасти нас. Он пожелал это сделать там, где боль и страдания: на Кресте, вне стен Иерусалима. Да, именно там, на Кресте, Иисус Христос без злобы и ненависти приносит Себя в жертву Отцу ради искупления наших прегрешений. О, бесконечная любовь!