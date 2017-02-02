15-03-2017

15 марта, среда 2-й недели Великого поста

«Все, что можете, приносите в жертву Богу, дабы искупить грехи, которые Его так оскорбляют, и ради обращения грешников… Но прежде всего, со смирением принимайте и переносите страдания, которые Бог вам пошлет».

Слова Ангела, Фатима

Художник: с. М. Ида, OCD, г. Усолье-Сибирское

Евангелие от Матфея 20, 17-28

В те дни, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних, и сказал им: вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть; и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день воскреснет. Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоём. 22 Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем. И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от Меня [зависит], но кому уготовано Отцом Моим. Услышав [сие, прочие] десять [учеников] вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не [для того] пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Сегодняшний отрывок из Евангелия может помочь нам лучше узнать себя. Ведь и к каждому из нас Иисус обращается с тем же вопросом, что и к матери Иакова и Иоанна: «Чего ты хочешь?». Простой вопрос, но на него бывает нелегко ответить: как ни странно, мы не всегда знаем, чего мы хотим. Иногда мы хотим того, чего «хотят все»: хочется быть первым и занимать самое почётное место, чтобы все обращали на тебя внимание, хочется иметь всё, что есть у других и ещё больше. Ты часто просишь Бога, чтобы Он удостоил тебя Своей благодати и дал тебе то, чего ты хочешь. Но часто ли ты задаёшь себе вопрос: «А что я сделал, чтобы быть достойным той благодати, о которой прошу?»

Несомненно, что Бог знает не только то, чего ты хочешь, но и то, в чём ты на самом деле нуждаешься для своего блага. Он одаривает тебя именно тем, в чём нуждаешься именно ты и именно сейчас. Вот вопрос, который нужно задать самому себе: «Готов ли я на самом деле принять то, чем Бог меня одаривает по Своей благодати, а не по моей прихоти?»

Главный дар, который Он приготовил для всех нас – это дар спасения и вечной жизни. Давайте постараемся пережить благодатное время Великого поста так, чтобы найти достойные ответы на эти важные вопросы: «Готов ли я принять Божьи дары? Что я должен сделать, чтобы принять их достойно?».

О. Адрианус Джехадун, SVD, Чита