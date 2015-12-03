15-03-2018

15 марта

Четверг IV недели Великого поста

Художник: Josep Lluís Martínez i Picañol (Picanyol)

Чтение святого Евангелия от Иоанна 5: 31-47

В то время: Иисус сказал Иудеям:

Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, Я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня. И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели; и не имеете слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал. Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете? Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцом: есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам?

Размышление

Очень часто первосвященники и фарисеи представлены в Святом Писании «распорядителями» сфабрикованной, выстроенной в определенные запреты и разрешения веры. Это представители бессовестной веры обеспеченных, уверенных в своих познаниях людей. Гордо и решительно они заявляют: «В Писании сказано...». Они знают все ответы, которые освобождают их от поиска и риска, от сомнений, ранящих как терний разум и сердце. Чувство безопасности — плод их высокомерия — приводит к тому, что их нет на решающей встрече, их имена стерты из истории. Считая себя за центр всего и вся, они не понимают Божественной интриги, которая разыгрывается за пределами правил, установленных в их священных свитках. Чувство всеведения обедняет их, лишает нетерпения от ожидания непредвиденной встречи, которое не коренится в голове, а заставляет биться сердце.

о. Ян Врублевский SVD

Вместе с детьми

Сегодня Иисус говорит нам о славе, говорит словами жёсткими и горькими: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?» Посмотрите вокруг, как много людей ищет славы и популярности: «звёзды» кино и шоу-бизнеса, чемпионы и победители всяческих соревнований и конкурсов, рекордсмены из книги Гиннеса, «супермодели» и политики… Но кто помнит, кто «блистал» подобной славой 100, или даже 50 лет назад? И кто знает, как закончилась их жизнь?

А слава Господа сияет так же, как в первое утро Творения, как в утро первой Пасхи! В свете какой славы хочешь жить ты – «от людей» или «от Единого Бога»?

Наталия Проскурина