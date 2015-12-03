16-02-2018

16 февраля

Пятница после Пепельной Cреды

Художник: Josep Lluís Martínez i Picañol (Picanyol)

Чтение святого Евангелия от Матфея 9: 14-15

В то время: Когда Иисусу прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься.

Размышление

«Придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься»

Сегодня, в первую пятницу Великого Поста, когда уже за нами пост и воздержанность Пепельной среды, давайте пожертвуем свои пост и молитву Розария в интенции мира, так необходимого на земле. Мы готовы поститься, как об этом просит Церковь, наша Матерь и Наставница, вспоминая слова Своего Учителя: «Придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься» (Мф 9,15). Пусть нашим желанием будет не просто исполнение наказа, который обязывает нас, но, прежде всего, давайте стараться черпать из него духовные силы, чтобы достойно прожить это время и возрастать в духовной жизни.

Спросите самих себя: что такое настоящий пост? Пророк Исайя в первом чтении объясняет, какой пост мил Господу: «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя» (Ис 58,7-8). Господь ожидает от нас всего того, что является проявлением настоящей любви к нашим братьям.

Ежегодно Папа Иоанн Павел II перед началом Великого Поста обращался к нам с посланием. В одном из них, под названием «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян 20,35), он говорит о милосердном измерении поста, который подготавливает нас к празднованию торжества Воскресения через предпринимаемое нами усилие познания себя, все больше и глубже, в любви Иисуса Христа, которая привела Его на крест, на котором Он отдал Свою жизнь за нас. Поэтому св. Лев Великий, Папа Римский, говорил, что каждый христианин свои ежедневные обязанности сейчас (в пост) должен совершать с еще большим усердием и набожностью.

о. Ксавьер Пагес и Кастанер (Барселона, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня мы говорим о «посте». Что это? Ешьте и пейте меньше, чем хотелось бы. Для чего? Чтобы предложить Богу какие-нибудь, пусть и незначительные отречения, маленькие жертвы. Так мы можем хотя бы немного приблизиться к Кресту Иисуса. И помните, что «с полным брюхом душа ленива».