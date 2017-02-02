16-03-2017

16 марта, четверг 2-й недели Великого поста

«У нас есть Матерь, глаза которой добрые и всевидящие, как у Ее Сына; Ее материнское сердце наполнено милосердием, подобно Ему; Ее руки хотят помочь, как руки Иисуса, преломлявшие хлеб для голодных, прикасавшиеся к больным и исцелявшие их».

Папа Франциск

Художник: с. М. Ида, OCD, г. Усолье-Сибирское

Евангелие от Луки 16, 19-31

В те дни Иисусу сказал: Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесён был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твоё в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мёртвых придёт к ним, покаются. Тогда [Авраам] сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мёртвых воскрес, не поверят.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Сегодняшнее Евангелие показывает нам ту прямую связь, которая существует между нашей жизнью на земле и бытием в будущем веке. Бытие будущего века начинается уже здесь, на земле, оно вырастает из того, что окружает нас здесь, из того, как мы действуем здесь. По сути, богач из сегодняшней притчи, не показан делателем зла. Он просто не делал добра, которое мог делать. И мы бываем такими: вроде зла никакого не делаем, но думаем только о себе и не замечаем тех вокруг нас, кто страдает и нуждается в помощи. Мы, бывает, думаем, что вот этот страдающий человек сам виноват в своих несчастьях, и эта мысль как бы отменяет необходимость помочь ему. О Лазаре из притчи мы не слышим, что он был человек добрый и благочестивый, и потому достойный помощи. Мы слышим только, что он страдает. И это уже достаточная причина, чтобы ему помочь, выйдя из своей «зоны комфорта». К этому призывает нас Христос: активно делать добро.

о. Денис Марчишин, Новосибирск