16-03-2018

16 марта

Пятница IV недели Великого поста

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Иоанна 7: 1-2.10.25-30

В то время:

Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его. Приближался праздник Иудейский — поставление кущей. Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Тут некоторые из Иерусалимлян говорили: не Тот ли это, Которого ищут убить? Вот, Он говорит явно, и ничего не говорят Ему: не удостоверились ли начальники, что Он подлинно Христос? Но мы знаем Его, откуда Он; Христос же когда придет, никто не будет знать, откуда Он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: и знаете Меня, и знаете, откуда Я; и Я пришел не Сам от Себя, но истинен Пославший Меня, Которого вы не знаете. Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня. И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его.

Размышление

«Никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его»

Сегодня евангелист Иоанн говорит нам о «Его часе» (Ин 7,30). Речь идет о часе Крестной муки, когда Иисус совершил неслыханный акт самопосвящения за грехи всего человечества. Еще не пришел час Его, но он все ближе. В Страстную пятницу Иисус совершит волю Отца и почувствует, как писал кард. Войтыла, «всю тяжесть этого все решающего часа, когда Слуге Яхве дóлжно исполнить пророчество Исайи, произнеся свое «Да»».

Христос часто вспоминает об этом последнем часе (Мф 26,45; Мк 14,35; Лк 22,53; Ин 7,30; 12,27; 17,1). Вся Его жизнь направлена к нему, Он жаждет его исполнения: «Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится!» (Лк 12,50) или «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их» (Ин 13,1). В ту пятницу Иисус отдаст Своего Духа в руки Отца и с того момента миссия, которую Он исполнит, станет миссией Церкви, каждого Ее члена, оживленного Святым Духом.

Начавшись в Гефсиманском саду, через смерть на кресте и Воскресение «час» Иисуса проходит через всю историю (ср. ККК, п.1165). Жизнь, служение, молитва и жертва Иисуса явлены сейчас в Церкви как час Тела Христова. Его час становится нашим часом, часом сопутствия Господу в молитве в Гефсимании, потому что «умирание Иисус будет длиться до конца света, — как писал Паскаль, — мы не должны в это время спать». Это час поступать так, как Христос, потому что «Молитва Часа Иисуса всегда остается Его собственной молитвой, как Его Пасха, наступившая «однажды для всех», присутствует всегда в литургии Его Церкви» (ККК, п. 2746).

о. Йозеф Валль и Мундо (Барселона, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня мы видим, что в Иерусалиме атмосфера вокруг Иисуса из Назарета накаляется. Как пожар, распространяются толки и споры: «Кто Он? – Откуда Он? – Он Мессия или обманщик? – «Мы знаем, откуда Он, а когда Мессия придёт, никто не будет знать, откуда он»! Но ведь, на самом деле, они не знали, откуда Он пришёл...