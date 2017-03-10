16-04-2017

16 апреля, ПАСХА СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Радуйся, Царица небесная, радуйся, Мария!

Радуйся, ибо миновали страдания! Аллилуйя!

Проси Бога за нас, Мария!

Сколько же суждено Тебе было вынести, радуйся, Мария!

Жив Спаситель, Тобою рожденный! Аллилуйя!

Проси Бога за нас, Мария!

Проси Бога за нас, и да сбудется молитва Твоя, радуйся, Мария!

И воскреснем мы вместе со Христом. Аллилуйя!

Проси Бога за нас, Мария!

Констанцкая книга песнопений

Художник: Юлия Погонина, г. Томск

Евангелие от Иоанна 20, 1-9

В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его. Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Сегодня первый день недели, день Церкви, день триумфа жизни. Мы радуемся этому удивительному первому воскресенью в истории Церкви. Однако если мы хотим по-настоящему участвовать в этой славе, то должны «увидеть и уверовать», как апостолы в сегодняшнем Евангелии. Тем пространством, в котором мы встречаем Воскресшего Иисуса, является Евхаристия – Таинство Его присутствия среди нас. Преломление хлеба, который становится Его Телом, должно не только открывать нам глаза, как это случилось когда-то с учениками в Эммаусе, но поднимать наш взгляд ввысь, к небесам. Мы

должны смотреть на Евхаристию глазами Петра из сегодняшнего Евангелия, взглядом, который пронзает мрак смерти и уже видит ту славу, которая явится в полноте, «когда явится Христос, жизнь наша» (Кол 3: 4). А это будет возможно только тогда, когда поверим в пустой гроб. В пустом гробе взгляду не на чем задержаться, поэтому и должен он подняться ввысь, туда, где пребывает жизнь. Так будем же смотреть не себе под ноги, а ввысь. «Будем же смотреть на Христа!»

О. Андрей Легеч, CSsR, Кемерово