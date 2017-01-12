17-02-2018

17 февраля

Суббота после Пепельной Cреды

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Луки 5: 27-32

В то время: Иисус увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, оставив все, встал и последовал за Ним. И сделал для Него Левий в доме своем большое угощение; и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам Его: зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Иисус же сказал им в ответ: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию.

Размышление

«Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию»

Во время Великого Поста Господь призывает нас к интенсивному изменению самих себя. Апостол и евангелист Матфей — пример того, о чем мы можем порой задумываться: наше прошлое, совершенные грехи или пережитые трудности не являются для Господа препятствием, чтобы взглянуть на нас и пригласить к сотрудничеству.

Ну ладно. Иисус Христос, чтобы рассеять наши сомнения, Своим первым евангелистом делает сборщика налогов и пошлин по имени Левий, которому говорит: «Иди за Мной» (Лк 5,27). Тем самым Он поступает совершенно, противореча тому, что считается «политкорректным». Левий был представителем того мира, где нес на себе клеймо публичного грешника — мытаря, сообщника римлян, того, кто притеснял бедных, забирая у них последний грош, а потому был отвергаем своими соотечественниками за якобы получаемые выгоды от такого сотрудничества с притеснителями.

Тем, кто считал себя совершенно незапятнанным, и в голову не могло прийти, что Иисус не только не призовет их следовать за Ним, но и не пригласит за общий с Ним стол.

Этим Иисус Христос показывает нам, кому хотел бы служить и принять в Свое Царствие, — Он выбирает грешников, считающих себя недостойными: «немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (1Кор 1,27). Это именно они нуждаются во Враче и именно они знают, что другие также нуждаются в Нем.

Поэтому и мы не должны думать, что Бог хотел бы, чтобы Ему служили непорочные люди с безупречным прошлым. Такой была только Его Пресвятая Матерь. Нам же, участникам Великого Поста, так зависимым от Божьего спасения, Господь приготовил смиренное и сокрушенное сердце. В сущности, как писал св. Августин, «Бог стал слабым, чтобы сделать нас причастными Своей силы, ибо мы всецело лишь одно бессилие». Это люди, которых, как говорит псалмопевец, Ты не презришь, Боже (Пс 50,19).

о. Жоан Карлос Монтсеррат и Пулидо (Серданьола-дель-Вальес, Барселона, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня мы слушаем рассказ о Левии (святом Матфее). Господь Иисус призвал Левия, и тот сразу же отказался от своей прибыльной должности и последовал за Господом. Он был так счастлив, что в честь Иисуса «сделал … в доме своём большое угощение» для своих друзей и коллег. Фарисеи и книжники порицали Иисуса за то, что Он пировал с ними. Что за люди эти фарисеи? Кто они такие, чтобы критиковать Господа и тех, с Кем Он делит хлеб?!