17-03-2017

17 марта, пятница 2-й недели Великого поста

«Если повторение молитвы Радуйся, Мария обращается непосредственно к Марии, то с Ней и через Нее становится актом любви, обращенной к Иисусу. Повторение питается стремлением ко все большему уподоблению Иисусу, что является истинной целью христианской жизни».

Св. Иоанн Павел II

Художник: с. М. Ида, OCD, г. Усолье-Сибирское

Евангелие от Матфея 21, 33-43.45-46

Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнёс его оградою, выкопал в нём точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдём, убьём его и завладеем наследством его. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придёт хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших? Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его; …. И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит, и старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за Пророка.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

В том винограднике, который описывает Иисус в притче, кажется, есть всё необходимое для безопасной и полной жизни. Так, обычно, думаем мы, приходя в Церковь. Но со временем оказывается, что не всё так просто… И как трудно бывает пережить предательство «своих», поставленных заботиться о винограднике: ведь мы ожидали, что внутри ограды мы находимся под защитой! И тогда наступает кризис, из которого мы ищем выход. Ищем, порой, настолько отчаянно, что решаемся уйти из Церкви или из общины.

Как чувствовали себя слуги, когда Господин посылал их в виноградник? Разве они не знали, что было с их предшественниками? Знали: «Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями». На что они идут, мог не знать только первый из них, но остальные знали и всё-таки пошли.

Когда приходит боль и наступает кризис, есть два пути: уйти, избежав боли и сохранив свою жизнь, или же исполнить своё призвание слуги Господина виноградника и остаться. Но остаться не для того, чтобы совершить революцию, восстановить справедливость и доказать свою правоту, а для того, чтобы умереть среди «своего» виноградника. Сын отправился в виноградник один, без охраны. Разве он не знал, что его ждёт? Знал. Но он доверял Отцу. И что, разве Отец предал Его доверие? Об этом мы узнаём «на третий день».

Церковь – это не «идеальное» общество, не «стерильная элита». Она живая община живых людей, и потому имеет свои проблемы и несёт на себе раны. Наши раны. Мы ревностно и целеустремлённо боремся за всё, что считаем своим: своё мнение, своё благополучие, свою семью, свою дружбу, свою любовь… Боремся, не замечая, что не только получаем раны в этой борьбе, но и наносим их. А с какой ревностью, готовностью и целеустремлённостью мы жертвуем собой ради всего этого? Насколько эта Церковь – моя Церковь? Насколько этот Бог – мой Бог?

с. Алёна Брук SJE, Новосибирск