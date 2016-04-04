17-03-2018

17 марта

Суббота IV недели Великого поста

Художник: Josep Lluís Martínez i Picañol (Picanyol)

Чтение святого Евангелия от Иоанна 7: 40-53

В то время:

Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк. Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Итак произошла о Нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не наложил на Него рук. Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: для чего вы не привели Его? Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот Человек. Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились? Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит им: судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. И разошлись все по домам.

Размышление

«Никогда человек не говорил так, как Этот Человек»

Сегодня Евангелие показывает нам, как по-разному люди реагировали на слова Иисуса. В этом фрагменте мы не слышим слов Учителя, но видим действие, которое они оказывали на людей: одни считали Его пророком, «другие говорили: Это Христос» (Ин 7,41).

Действительно, Иисус — это знак «на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий», как предсказал Деве Марии старец Симеон (Лк 2,34). Иисус не оставлял слушателей равнодушными до такой степени, что как в этом случае, так и во многих других: «Произошла о Нем распря в народе» (Ин 7,43). Реакция же служителей, желавших схватить Его, показывает силу слова Иисуса: «Никогда человек не говорил так, как Этот» (Ин 7,46). Это равноценно признанию, что Его слова — иные, это не пустые слова, полные гордыни и фальши. Он — «Истина» и способ, как Он об этом говорит, лишь подтверждает этот факт. И если такое происходило с Его слушателями, то тем более Его действия возбуждали не только удивление, но и критику, сплетни, ненависть... Иисус Христос говорил «языком любви», Его слова и поступки выражали глубокую любовь ко всем людям, а особенно к тем, кто наиболее нуждался в этом.

Сегодня, как и тогда, мы христиане должны быть знаком «на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий», потому что мы не должны говорить и поступать так, как другие. И мы, следуя за примером Христа, должны говорить «языком любви и нежности», языком, который понятен всем. Как писал Бенедикт XVI в энциклике «Deus caritas est»: «Любовь – caritas – будет всегда необходима, даже в самом справедливом обществе. Нет ни одного справедливого государственного устройства, в котором служение милосердной любви могло бы быть лишним. Кто желает избавиться от любви, тот готов избавиться от человека как такового» (п. 28б).

о. Фернанд Аревало (Брюссель, Бельгия)

Вместе с детьми

Сегодня Евангелие снова показывает нам «картинку» той атмосферы, которая царила в Иерусалиме незадолго до Страстной недели: «Схватить! Убить!» 20 веков прошло, а многие ведут себя всё так же… Ну, не странно ли?!