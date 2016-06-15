18-02-2018

18 февраля

I Воскресенье Великого Поста

Чтение святого Евангелия от Марка 1: 12-15

В то время: Дух ведет Иисуса в пустыню. И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы служили Ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие.

Размышление

«Дух ведет Иисуса в пустыню. И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною»

Сегодня в Церкви 1-е Воскресенье Великого Поста. Евангелие представляет нам Иисуса, подготавливающегося к Своему служению. Сначала Он идет в пустыню, чтобы там 40 дней поститься и молиться. Там же сатана искушает Его.

Мы также должны подготовиться к Пасхе. И сатана, наш враг, не оставит нас в покое. Есть люди, которые не верят в его существование и твердят, что он лишь плод нашего воображения, абстрактное зло, рассеянное по всему миру. Это НЕ так!

Святое Писание неоднократно говорит о нем, как о конкретном духовном существе. Это падший ангел. Иисус называет его «лжецом и отцом лжи» (Ин 8,44). Св. Петр сравнивает его с рыкающим львом: «Противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостоите ему твердою верою!» (1 Петр 5,8). Павел VI напоминает нам, что сатана — это враг номер один. Как он действует? Искушает, используя нас самих против нас же. Это враг и искуситель в высшей степени.

Итак, как он действует? Обманывая, вводя в заблуждение. Всюду там, где есть ложь, — действует сатана. Один французский писатель сказал изумительные слова: «Величайшей победой дьявола было внушить людям, что его нет». Как же он нас обманывает? Представляя нам злые поступки как добрые, соблазняет нас ко злу, «подсовывая» оправдание наших грехов, чтобы в конце концов обвинить нас и наполнить беспокойством и отчаянием. Кто из нас не переживал этого?!

Как же мы должны вести себя в минуту искушения? До: бодрствовать, молиться и избегать соблазнов. Вовремя: сопротивляться непосредственно или опосредованно. После: если удастся устоять — поблагодарить Господа. Если нет — просит прощения и сделать выводы на основе собственного опыта. А как Вы вели себя до сих пор?

Дева Мария растоптала голову змия. И каждый день Она помогает нам побеждать искушения.

о. Жоан Маркес и Суринят (Виламари, Жирона, Испания)

Вместе с детьми

В Пепельную среду начался Великий Пост, а сегодня первое воскресенье этого особенного литургического периода. Церковь призывает нас готовить наши сердца к принятию дара новой жизни, которым Иисус одарит нас, в светлое торжество Пасхи. Великий Пост продолжается 40 дней – именно столько дней Иисус провёл в пустыне, готовясь к проповеди Благой Вести. Дьявол трижды искушал Его, но Иисус вышел победителем!

Путь Великого Поста начинается с вопроса о нашей верности в моменты искушений. Именно у Иисуса мы учимся верности Богу в любых испытаниях. Ради нас и ради нашего спасения Он удаляется в пустыню, чтобы подвергнуться искушениям и показать нам пример верности воле Небесного Отца. Той верности, которая побеждает дьявола.

Просим Христа, чтобы Он дал нам силу всегда побеждать лукавого и ходить путями Господними.

о. Якуб Блащишин, SVD