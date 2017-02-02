18-03-2017

18 марта, суббота 2-й недели Великого поста

«В то время как человеческая семья была готова принести в жертву самые священные узы на алтарь мелочных эгоизмов нации, расы, идеологии, группы и индивидуума, с Небес снизошла наша благословенная Матерь, чтобы вселить в сердца тех, кто ей доверяет, Божественную Любовь, горящую в ее сердце».

Бенедикт XVI

Художник: с. М. Ида, OCD, г. Усолье-Сибирское

Евангелие от Луки 15, 1-3. 11-32

Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу: у некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую [мне] часть имения. И [отец] разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошёл в дальнюю сторону и там расточил имение своё, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошёл, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево своё рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наёмников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наёмников твоих. Встал и пошёл к отцу своему. И когда он был ещё далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного телёнка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле; и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришёл, и отец твой заколол откормленного телёнка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришёл, ты заколол для него откормленного телёнка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и все моё твоё, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

В этой притче мы знакомимся с тремя членами одной семьи. Отец – любящий, милосердный, прощающий, дающий сыновьям полную свободу. Младший сын, который по своей, может быть, юношеской глупости совершает ошибку, впадает в грех, переживает всю тяжесть последствий своего выбора, раскаивается и возвращается к отцу. И самая грустная личность – это старший сын, который служит своему отцу, но не из любви, а из чувства долга и в ожидании какого-то особого вознаграждения. Он сравнивает себя с младшим братом, считает себя достойнее и выше его, и завидует. Эта зависть и обида на «несправедливость» отца не дают ему радоваться возращению брата.

Мы тоже можем оказаться в положении старшего брата, если потеряем любовь к Отцу, если все наши дела будем совершать только из чувства долга. Если меня хотя бы иногда раздражает кто-то, кто как младший брат обратился к вере после неизвестно какой жизни, и теперь старается искренне, хотя и не всегда умело, служить принявшему его Отцу, это сигнал сделать глубокое испытание совести. Как я отношусь к Отцу? Действительно ли я Его люблю? Что движет моим служением, моим призвание? А как я отношусь к «младшему брату»? Не завидую ли, не заношусь ли, не стараюсь ли принизить? Какими бы не были мои ответы, я всегда могу быть уверен – Отец выйдет навстречу не только «младшему брату», но и мне. Он обнимет меня и скажет: «Дитя, ты всегда со Мной, и всё Моё – твоё».

Алёна, Ишим