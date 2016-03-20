18-03-2018

18 марта

V Воскресенье Великого Поста

Чтение святого Евангелия от Иоанна 12: 20-33

В то время:

Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса. Филипп идёт и говорит о том Андрею; и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: пришёл час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода. Любящий душу свою погубит её; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит её в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой. Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришёл. Отче! прославь имя Твоё. Тогда пришёл с неба глас: и прославил и ещё прославлю. Народ, стоявший и слышавший [то], говорил: это гром; а другие говорили: Ангел говорил Ему. Иисус на это сказал: не для Меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда Я вознесён буду от земли, всех привлеку к Себе. Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрёт.

Размышление

Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне да последует» (Ин 12, 25-26) — это предложение из читаемого в пятое воскресенье Великого Поста Евангелия звучит немного провокационно. В нем Иисус Христос показывает нам, к чему приобщаются Его последователи, христиане. Ко кресту. Крест — это знак, характеризующий христианство. Христианин — это тот, кто осеняет себя знаком креста, кто понимает связь между крестом и воскресением, зависимость жизни от смерти. Но крест от этого понимания не становится легче. Воскресший Иисус не сказал: «Крест?! Подумаешь!» Бог не превозносит крест, не хвалится ним. Он берет его в молчании и всегда, когда говорит о кресте, — говорит о жизни. О Божьей любви. О воскресении и жизни вечной. Всегда, когда Он говорит о кресте — Он говорит о том, что он приносит. Нельзя разделять крест и его «плоды». Нельзя говорить о кресте, вырывая его из контекста всей жизни Иисуса, а тем более вырывая его из контекста Его воскресения. Крест не был выкупом или формой торговой сделки. Он указывает на тайну Бога, пришедшего на землю. Это невероятный способ выразить сумасшедшую Любовь, которой Он возлюбил человека. Великий Пост — это возможность почувствовать эту любовь. Безумную любовь. Любовь, которую трудно понять без креста. Креста, на который всегда надо смотреть в перспективе его плодов, в перспективе вечной жизни.

Человек не любит крест, не любит самопосвящения. А Иисус показал, что нет любви без самоотдачи. Всегда нужно от чего-то отказаться, дать чему-то в нас умереть, чем-то пожертвовать. «Съеживаясь» в своем эгоизме, умаляя самого себя, человек освобождает место другим, освобождает место Богу. Именно это сделал Иисус, открывая для человека новое пространство — божественно-человеческое. И может делать это сегодня, уже с нашей помощью, если только мы поверим в мудрость креста. Не бойтесь этого! Ведь Иисус сказал: «Где Я, там и слуга Мой будет» (Ин 12, 26).

О. Ян Врублевски SVD

Вместе с детьми

Еллины, про которых говорится в евангелии очень хотели видеть Иисуса, искали его. Апостолы желали следовать за Христом, чтобы быть с Ним и жить как Он. Иисус желает только одного - прославить имя Отца, и скоро весь мир узнает какова цена этого прославления и искупления рода человеческого. Все мы – христиане – братья и сестры во Христе и дети одного небесного Отца, который любит нас.