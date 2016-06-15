19-02-2018

19 февраля

Понедельник I недели Великого поста

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Матфея 25: 31-46

В то время: Иисус сказал ученикам Своим:

Когда же придёт Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо, алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.

Размышление

«Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне»

Сегодня мы слышим о Последнем Суде, когда «придёт Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним» (Мф 25,31). Акцент ставится на том, что накормить, напоить или одеть кого-то — это дела милосердия для христианина, потому что совершая их, он может увидеть в нуждающемся самого Христа.

Иоанн от Креста говорил, что в послеполуденный час нас будут судить по тому, как мы любили. Научитесь любить Бога так, как Он хочет быть любим, забудьте о самом себе! Не исполнение того, что должно по отношению к другим чадам Божиим и нашим братьям, это лишение себя и Христа элементов защиты — это грех бездействия. II Ватиканский Собор в конституции Gaudium et spes, объясняя требования христианской благотворительности, которая придает смысл социальной помощи, говорит: «В наши дни становится особенно настоятельной наша обязанность сделаться ближним всякому человеку и действенно служить тому, кого мы встречаем на своём пути: будь то всеми покинутый старик, будь то несправедливо презираемый иностранный рабочий, будь то изгнанник, будь то незаконнорождённый ребёнок, незаслуженно страдающий из-за гpexa, совершённого не им, будь то голодный, взывающий к нашей совести словами Господа: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25, 40)».

Давайте не забывать, что Христос живет в христианах... и обращается к нам: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф 28,20).

IV Латеранский Собор назвал последний суд истиной веры: «Иисус Христос должен прийти в конце времен, чтобы судить живых и мертвых и каждому воздать по делам его, как осужденным, так и избранным (...), чтобы воздать по заслугам за дела их, злые и праведные, одним с диаволом на вечное наказание, а другим со Христом на вечную славу».

Да поможет Дева Мария в нашем служении Ее Сыну среди наших братьев!

о. Иоаким Монрос и Житарт (Таррагона, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня мы слушаем притчу о Последнем Суде. Подходящая тема для Великого поста! Суд? Да. Окончательный? Да! В конце жизни каждый увидит, как он использовал (или растратил впустую) свою собственную жизнь. Это неизбежно. Мы не животные и не роботы, у которых нет совести. Мы созданы свободными. Свободными, чтобы любить.