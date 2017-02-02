19-03-2017

19 марта, 3-е воскресенье Великого поста

«Пример Марии и Иосифа является для всех нас призывом к принятию с полной открытостью Иисуса, Который из любви стал нашим братом. Он приходит, чтобы принести Своему творению дар мира».

Папа Франциск

Художник: постулантка Галина Охотникова, CSSE

Евангелие от Иоанна 4, 5-42

В те дни приходит Иисусу в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала. Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему: знаю, что придёт Мессия, то есть Христос; когда Он придёт, то возвестит нам все. Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою. В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал с женщиною; однакож ни один не сказал: чего Ты требуешь? или: о чём говоришь с нею? Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям: пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне всё, что я сделала: не Он ли Христос? Они вышли из города и пошли к Нему. Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! ешь. Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собою: разве кто принёс Ему есть? Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что ещё четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнёт. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей всё, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его побыть у них; и Он пробыл там два дня. И ещё большее число уверовали по Его слову. А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Каждый из нас, читающих сегодняшнее Евангелие, может стать той самарянкой, с которой Господь разговаривает у колодца. У каждого из нас есть свои повседневные дела и обязанности, у каждого есть свои желания и потребности. Некоторые из них очень просты и их легко удовлетворить, например, налить и выпить стакан воды, когда испытываешь жажду. Другие, настолько огромны и таинственны, что заполняют целые годы нашей жизни, например, жажда духовная, которая толкает нас на поиски Бога, мучает нас неразрешимым вопросом: «Как я могу найти Бога?» А сегодняшнее Евангелие переворачивает этот вопрос и ставит вопрос, казалось бы, совершенно противоположный: «Как я могу дать Богу найти себя? Как я могу утолить Его жажду по близости со мной?» Евангелие даёт и ответ на этот вопрос: мне достаточно «дать Ему пить", т.е. заговорить с Ним, повернуться к Нему, довериться Ему. Ведь вся проблема именно в нашей неготовности принять Бога, в сомнениях по поводу Его отношения к нам, Его действий в нашей жизни. Если мы хотим обрести Его, нам достаточно позволить Ему обрести нас, научиться принимать и исполнять Его просьбы и желания, довериться Его Провидению. Ведь мы – дети, а Он – наш Отец, Творец, Защитник и Спаситель.

Андрей Коваленко, Иркутск