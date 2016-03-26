19-03-2018

19 марта

Понедельник V недели Великого поста

Св. Иосиф – Обручник Пресвятой Девы Марии — Торжество

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Матфея 1: 16.18-21.24а

Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов. Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это, — се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень.

Размышление

«Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою»

Сегодня Церковь празднует торжество св. Иосифа, обручника Девы Марии. Это нота радости в строгой атмосфере Великого Поста. Но радостный характер этого дня не должен мешать нам и дальше идти по пути обращения, свойственного этому литургическому периоду.

Похвалу заслуживает тот, кто, вознося свой взгляд, делает все, чтобы его жизнь была исполнением Божьего плана. Похвалу заслуживает тот, кто, смотря на других, всегда старается интерпретировать их действия позитивно, кто бережет доброе имя другого человека. В двух этих случаях примером, заслуживающим похвалы, является св. Иосиф.

Хотя Бог для каждого из нас подготовил план, полный Его любви, потому что «Бог есть любовь» (1Ин 4,8), жизненные трудности порой мешают нам увидеть эту любовь. Совершенно логично, что мы начинаем жаловаться и сопротивляться принятию креста.

Нелегко было и св. Иосифу, когда он узнал, что «прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого» (Мф 1,18). Тогда он решил, что «тайно» (Мф 1,19) разорвет супружеский договор. Когда же «Ангел Господень явился ему во сне» (Мф 1,20) и сказал, что Иосиф должен стать законным отцом ребенка, он принял это и «поступил, как повелел ему Ангел Господень» (Мф 1,24).

Великий Пост — это хороший повод открыть, что ожидает от нас Господь, и укрепить наше желание воплотить этот план. Обратимся же к благому Господу через заступничество обручника Марии, чтобы мы шли вперед по пути обращения, так же как Иосиф, принимая Божью волю и как он, оказывая милосердие ближним. Не забудем также и о том, что «вся святая Церковь в долгу перед Девой Марией, потому что от Нее получила Христа. Святой же Иосиф также наиболее достоин нашей благодарности и уважения» (Св. Бернардин Сиенский).

Монс. Рамон Малла и Кааль (Льейда, Испания

Вместе с детьми

Сегодня мы вспоминаем, наверное, самый трудный, но и самый счастливый день в жизни святого Иосифа. Вот, оказалось, что его невеста, Мария, беременна, и отец Её ребёнка не он…

Он не хочет Ей зла, хочет с миром отпустить Её и зачатого Ею младенца… Как ему больно и трудно! Но во сне приходит Ангел: «Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого…» Всё объяснилось самым чудесным и прекрасным образом. Как счастлив был Иосиф принять Марию и Иисуса в свою жизнь!