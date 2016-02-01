20-02-2018

20 февраля

Вторник I недели Великого поста

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Матфея 6: 7-15

В то время: Иисус сказал ученикам Своим:

А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

Размышление

«А молясь, не говорите лишнего (…), ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду»

Сегодня Иисус, Сын Божий, учит нас, как быть Божьим чадом. Что должно нас характеризовать? Прежде всего, доверие, когда я разговариваю с Ним. И Господь предостерегает нас: «Молясь, не говорите лишнего» (Мф 6,7). Когда дети говорят с родителями, то не выражают своих чувств вычурными жестами или лишними словами, лишь просто просят о том, в чем нуждаются. У нас всегда должно быть упование, что Бог выслушает нас, ведь Он — Отец, который любит и слушает. В действительности же, молиться — не значит информировать Бога о нашей жизни, только просить Его о том, в чем мы нуждаемся, потому что «знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (Мф 6,8). Я не буду добрым христианином, если не буду молиться, также как не буду добрым ребенком, если не буду разговаривать с родителями.

«Отче наш» — это молитва, которой научил нас Иисус и которая является квинтэссенцией христианской жизни. Всякий раз, когда я молюсь нашему Отцу, я позволяю Ему взять меня за руку и прошу о том, чего мне не хватает, чтобы стать лучше. Мне не должно недоставать не только насущного хлеба, привычной нам еды, но и Хлеба Небесного. Мы должны просить, чтобы никогда не было недостатка в Евхаристическом Хлебе. Кроме того, мы должны научиться прощать и просить о прощении, чтобы «получить прощение, которое дает нам возлюбивший нас Отец».

Во время Великого Поста Церковь просит верных «утонуть» в молитве: «Молитва и беседа с Богом — вот высшее благо. Ибо это источник (…) единения с Господом» (св. Иоанн Златоуст).

Господи, я должен научиться молиться и из молитвы черпать жизненные принципы. Прежде всего, чтобы жить в любви: молитва наполнит меня силой, чтобы я день ото дня становился лучше. Помоги мне, Боже, извиниться за мелкие раздоры с другими, помоги прощать обидные слова или жесты, не таить обиды, чтобы я с чистым сердцем мог признаться, что прощаю «своим должникам». У меня это получится, потому что Божия Матерь укрепляет меня.

о. Иоаким Файне и Миралпет (Таррагона, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня Иисус учит нас молиться так, как молится Он Сам: вознося Своё сердце к Богу-Отцу. Как же добр Иисус! Дав нам молитву «Отче наш…», Он включил нас в Свою молитву. Мы, христиане, знаем, что мы дети Бога, потому с доверием обращаемся к Отцу с нашими просьбами.