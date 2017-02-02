20-03-2017

20 марта, понедельник

Св. Иосиф – Обручник Пресвятой Девы Марии, торжество

«Благословенна Ты, Мария, послана Богом в Фатиму, принесшая миру послание надежды, призыв к молитве и покаянию, а также просьбу о вознаграждении за грехи, совершаемые ныне живущими людьми».

Св. Иоанн Павел II

Художник: Пост. Галина Охотникова, CSSE

Евангелие от Луки 2, 41-51а

Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же, по окончании дней [праздника], возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идёт с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя. Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему? Но они не поняли сказанных Им слов. И Он пошёл с ними и пришёл в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своём.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Иногда, настрадавшись от потерь, от борьбы с обстоятельствами, мы обращаемся к Иисусу с тем же вопросом, что задали Ему Мария и Иосиф после трёх дней тревожных, утомительных поисков ребёнка, потерявшегося в людном городе: «Что Ты сделал с нами?». Что ты делаешь со мной Иисус, когда поручаешь задачу, которая кажется мне непосильной? Что ты делаешь со мной, когда ставишь меня перед выбором, который кажется невозможно совершить, не истекая кровью? Я не понимаю Твоих замыслов, я вижу лишь свою, очень человеческую, позицию. И потому Твои намерения в отношении меня кажутся абсурдными и даже бесчеловечными…

Но лишь Ты один знаешь всё и видишь ситуацию целиком такой, какой она на самом деле есть. Ты понимаешь и взвешиваешь все возможные последствия каждого моего выбора. Помоги же мне поверить, что Твой план для меня – лучшее, что может быть в этом мире. Дай мне довериться Тебе настолько, чтобы ставить вопрос иначе: «Для чего ты это делаешь со мной, Иисус?».

Ирина Рыбкина, Иркутск