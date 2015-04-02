20-03-2018

20 марта

Вторник V недели Великого поста

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Иоанна 8: 21-30

В то время: Иисус сказал фарисеям:

Я отхожу, и будете искать Меня, и умрёте во грехе вашем. Куда Я иду, [туда] вы не можете прийти. Тут Иудеи говорили: неужели Он убьёт Сам Себя, что говорит: «куда Я иду, вы не можете прийти»? Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому Я и сказал вам, что вы умрёте во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрёте во грехах ваших. Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру. Не поняли, что Он говорил им об Отце. Итак Иисус сказал им: когда вознесёте Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.

Размышление

«Когда вознесёте Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я»

Сегодня, во вторник пятой недели Великого Поста, когда мы размышляем над Страстями Господними, Он Сам приглашает нас немного досрочно увидеть, как на кресте совершится наше искупление: «Иисус Христос — наш первосвященник, Его драгоценное Тело стало жертвой, которую Он принес на древе креста для спасения всего человечества» (св. Иоанн Фишер).

«Когда вознесёте Сына Человеческого…» (Ин 8,28), потому что Распятый Христос — Христос вознесенный — и есть последний знак любви Отца для падшего человечества. Его раскрытые объятия, распростертые между небом и землей, — неотъемлемый знак Его завета с нами. Видя Его, вознесенного над нашим грешными головами, мы понимаем, что «Это Он» (Ин 8,28), и можем, как и слушающие Его иудеи, уверовать в Него. Мы можем предаться Пресвятому Сердцу Искупителя только если не отвергнем Его крест. Требовать Евангелия без распятия, лишенного христианского понимания аскезы или оскверненного языческим, или натуралистическим налетом, которые делают невозможным понимание спасительного значения страдания — значит быть готовым услышать из уст Иисуса: «Зачем Я все это говорю?»

Пусть наше созерцание креста, созерцание успокаивающее и медитативное, будет одновременно вопросом к Распятому: «Кто же Ты?» (Ин 8,25). И Он ответит нам, что Он — «Путь, Истина и Жизнь» (Ин 14,6); виноградная лоза, если мы не привиты к которой, то не сможем принести плод, потому что только у Него есть слова вечной жизни. Если мы не уверуем, что «Я ЕСМЬ», то умрем в грехах наших. Жить же будем и, несомненно, уже здесь, на земле, небесной радостью, если научимся у Него упованию, что Отец с нами и нас не оставит. Тогда мы будем наследовать Иисуса в совершении того, что драгоценно есть в очах Господних.

о. Йозеф М. Манреса Ламарка (Вальдорейкс, Барселона, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня Иисус снова говорит о Своей крестной смерти. Но использует для этого очень глубокие слова: «когда вознесёте Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я … от начала Сущий». Что означает это странное выражение «Я есмь от начала Сущий», или просто «Я есмь»? Если это имя, то оно очень необычное! Да, это имя – Имя Самого Бога. Именно это имя Он назвал Моисею, когда говорил с ним из пламени неопалимой купины: «Я есмь Сущий». И теперь Христос на пороге крестных страданий называет Себя тем же Именем: «Я есмь Сущий».