21-03-2017

21 марта, вторник 3-й недели Великого поста

«Если бы люди знали, что такое вечность, они бы сделали все, чтобы изменить свою жизнь».

Бл. Жасинта

Художник: Пост. Галина Охотникова, CSSE

Евангелие от Матфея 18, 21-35

В те дни Пётр приступил к Иисусу и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться, приведён был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить; тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашёл одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и всё отдам тебе. Но тот не захотел, а пошёл и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему всё бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

В этой притче о милосердном Государе Иисус очень наглядно показывает, почему я должен прощать: потому что мне прощён такой огромный долг, что и представить невозможно. Ведь это я – тот должник, которому Государь простил долг в 10 000 талантов! Это я – тот раб, для которого Божье прощение – единственный шанс войти в Царство Небесное. Его прощение – великий пример для нашей жизни: как Бог прощает мои неимоверные долги перед Ним, так и я должен прощать долги ближних передо мной. Ведь они просто ничтожны по сравнению с тем, что прощено мне!

В окружающем нас мире много ненависти, но если мы будем следовать примеру милосердного Отца и прощать от всего сердца, то и количество ненависти в мире будет уменьшаться.

Александр Назаретян, Иркутск