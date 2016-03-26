21-03-2018

21 марта

Среда V недели Великого поста

Художник: Josep Lluís Martínez i Picañol

Чтение святого Евангелия от Иоанна 8: 31-42

В то время:

Сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы — семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: «сделаетесь свободными»? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы — семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога. Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня.

Размышление

Если руководствоваться в жизни полуправдами — нам никогда не достичь дома Отца. Энтони ди Мелло говорит об этом в одной притче.

«Я не поверил собственным глазам, когда увидел на магазине вывеску с названием: «Истина». Продавщица вежливо спросила меня, какую правду я бы хотел купить: частичную или полную? Конечно, я хотел полную... Продавщица провела меня в ту часть магазина, где продавалась полная правда. Продавец за прилавком посмотрел на меня с сочувствием и пальцем указал на цену.

— О, это слишком дорого! — сказал он.

— Сколько? — спросил я, полный решимости купить ее за любую цену.

— Суть в том, — сказал продавец, — что если Вы возьмете ее, то до конца жизни у вас уже не будет никаких отговорок.

Из магазина я вышел грустным. Оказалось, что для правды я еще не готов».

Христос есть Истина, и ее свет может привести нас к дому Отца. Наши же жизненные пути подобны крутым горным лабиринтам. Мы можем встретиться с правдами и полуправдами, с обманами, выступающими под маской правды. Но на любом нашем пути мы можем встретить также Христа, который стоит как пасхал и говорит: «Я есмь Путь, Истина и Жизнь».

о. Ян Врублевский SVD

Вместе с детьми

Сегодня Иисус говорит о такой вещи, которая для современных людей просто сверх актуальна: о свободе. В чём только мы не ищем свободы! В том, чтобы выбирать, что хотим; делать, что хотим; жить, где хотим; развлекаться, когда хотим; одеваться, как хотим и пр., пр., пр. Мы постоянно говорим о свободе, не замечая, что отстаиваем не свою свободу, а свои хотения. И добиваемся в этом такого успеха, что становимся рабами своих желаний, своих вещей, своих привычек…

А Господь говорит о другом: «и познаете истину, и истина сделает вас свободными…, Сын освободит вас, [и] истинно свободны будете».

Наталия Проскурина