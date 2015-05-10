22-02-2018

22 февраля

Кафедра Св. Петра Апостола – праздник

Художник: Pau Morales

Чтение святого Евангелия от Матфея 16: 13-19

Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.

Размышление

«Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою»

Сегодня у нас праздник кафедры св. Петра. С IV в. этот праздник обращает внимание на факт, что Церковь — дар Христа для нас — устроена на князе апостолов, укрепляемом особой божественной помощью для реализации этого задания. Именно так это представил Господь в Кесарии Филипповой, говоря: Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою (Мф 16,18). В действительности, как говорит св. Лев Великий, «из всего мира избран один Петр, и один он поставлен во главе всего: и собора народов, и всех апостолов, и всех отцов Церкви».

С самого начала своего существования Церковь использовала служение св. Петра. Петр и его преемники отвечали за благотворительность, были источником единства Церкви и особенно должны были утверждать в истине своих братьев.

Эту миссию Иисус поручил Симону Петру после Своего Воскресения. Тот, кто глубоко сожалея, уже раскаялся в троекратном отречении от Христа, произносит тройной манифест любви: «Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя» (Ин 21,17). Апостол с облегчением заметил, что Иисус не отворачивается от него, троекратно подтверждая это в миссии, которую ему поручает: «Паси овец Моих!» (Ин 21, 15-17).

Эта миссия не была следствием ни заслуг Петра, ни декларации его веры в Кесарии: «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» (Мф 16,17). Это сила, полученная свыше, чтобы служить. Поэтому каждый епископ Рима, подписывая свои послания, использует титул Servus servorum Dei — слуга слуг Божьих.

Эта сила дана, чтобы служить единству, основанному на истине. Помолимся за преемника св. Петра, чтобы люди были послушны его словам и благодарили Господа за его дар Церкви.

о. Энтони Кароль и Хостенц (Сан-Кугат-дель-Вальес, Барселона, Испания)

Вместе с детьми

Иисус приглашает нас просить, но просить с верой. Не как некоторые фарисеи, которые просили Его о чудесах, чтобы убедиться, что Он действительно пришёл от Бога. Ни нам не нужны такие подтверждения, ни Богу нет нужды что-то доказывать: мы знаем, что Он наш Небесный Отец, и этого достаточно, чтобы с полным доверием просить Его о том, что нам нужно.