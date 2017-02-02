22-03-2017

22 марта, среда 3-й недели Великого поста

«Я прибыл в Фатиму, чтобы радоваться присутствию Марии, ее материнскому заступничеству. Я приехал в Фатиму помолиться, вместе с Марией и со множеством паломников, о нашем человечестве, истерзанном нищетой и скорбями».

Бенедикт XVI

Художник: Пост. Галина Охотникова, CSSE

Евангелие от Матфея 5, 17-19

Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречётся в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречётся в Царстве Небесном.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Пресвятая Дева Мария была Матерью Своего Сына в полном смысле этого слова: и в самом конкретном человеческом, и в самом высоком духовном смысле. Между Нею, как матерью, и Иисусом, как сыном, существовала нежная, заботливая человеческая привязанность. Поэтому, умирая на кресте, Иисус позаботился о том, чтобы Его Мать не осталась одна, и поручил Её заботам Иоанна. Но ещё между Иисусом и Марией существовала и продолжает существовать также глубочайшая духовная связь. Поэтому Иисус вверил заботам и молитвам Своей Матери Иоанна, а в его лице и всех нас, всех людей. Поэтому мы можем молиться за Её заступничеством, можем обращаться к Ней «Защитница наша, Заступница наша, Утешительница наша». Благодаря Своей уникальной связи со Спасителем Матерь Божья стала Матерью всех людей.

Галина Шаманова, Иркутск