22-03-2018

22 марта

Четверг V недели Великого поста

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Иоанна 8: 51-59

В то время:

Иисус сказал Иудеям:

Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдёт слово Моё, тот не увидит смерти вовек. Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер и пророки, а Ты говоришь: кто соблюдёт слово Моё, тот не вкусит смерти вовек. Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь? Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался. На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет ещё пятидесяти лет, — и Ты видел Авраама? Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь. Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошёл далее.

Размышление

«Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался»

Евангелист Иоанн сегодня рисует перед нами сцену откровения Иисуса в иерусалимском храме. Спаситель говорит о том, что было непонятно для иудеев: что Авраам увидел и возрадовался, созерцая день Иисуса. Все знали, что Бог заключил завет с Авраамом, следствием которого было обетование спасения его потомству, но, несомненно, не знали, насколько далеко распространяется Божий свет. Христос уверяет их, что Авраам увидел Мессию и день Яхве, который Он называет «день Мой».

В этом откровении, Иисус представлен тем, кто вечно пребывает с Богом. Однако, прежде всего, Он представлен тем, кто существует извечно и был во времена Авраама. Немного позже, в огне дискуссии, когда Его обвиняют в молодости, скажет: «Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин 8,58). Это — прямая декларация Его божества, которую бы Его слушатели безошибочно поняли, знай бы они лучше Отца. Благодаря этой же декларации могли бы и уверовать. Выражение «Я есмь» — часть святой тетраграммы JHWH (Яхве), явленной на горе Синай.

Христианство — это нечто большее, чем собрание возвышенных моральных правил, говорящих о совершенной любви или прощении. Христианство — это вера в личность. Иисус является Богом и настоящим человеком: «Совершенным Богом и совершенным человеком» — как говорил св. Афанасий. Св. Иларий Пиктавийский написал прекрасную молитву: «Удели нам способность должным и достойным образом обращаться к Тебе, освети наш разум, соделай, чтобы слова наши выражали нашу веру, чтобы мы при помощи пророков и апостолов познали Тебя, Боже Отче, и единственного Господа нашего Иисуса Христа; могли чтить тебя как Триединого Господа и веровать в Сына Твоего, во всем подобного Тебе».

О. Энрик Касес и Мартин (Барселона, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня Иисус снова говорит о Себе: «Я есмь», и в то же время говорит, что Он чтит Отца, а Отец прославляет Его. Он приоткрывает тайну Пресвятой Троицы. Но Его никто не понимает – Он говорит о чём-то совершенно тогда неслыханном! После первородного греха человек легко принимает каких угодно идолов и богов («политеизм»), и только Израиль, наставляемый Самим Богом, верил в Единого («монотеизм»).