23-02-2018

23 февраля

Пятница I недели Великого поста

Художник: Josep Lluís Martínez i Picañol

Чтение святого Евангелия от Матфея 5: 20-26

В то время: Иисус сказал ученикам Своим:

Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта.

Размышление

«Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим»

Сегодня Господь, говоря нам о том, что происходит в наших сердцах, призывает нас к обращению. Если заповедь говорит: «Не убивай!» (Мф 5,21), то Иисус добавляет, что существуют еще иные формы лишения ближних жизни. Мы можем уничтожить жизнь другого человека, сохраняя в своих сердцах злость на него или не выражая ему своего уважения, бросаясь проклятиями типа «ракá» или «безумный» (ср Мф 5,22).

Господь же призывает нас быть людьми правого сердца: «Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим» (Мф 5,24). Это означает, что вера, которую мы исповедуем во время Евхаристии, должна иметь влияние на нашу ежедневную жизнь и приносить плоды в виде наших поступков. Поэтому Иисус призывает нас примириться с нашими врагами. Первым шагом на этом пути является молитва за тех, кто нам неприятен. Иисус так усиленно просит нас. Если мы чувствуем в этом трудность, надо представить себе Иисуса, умирающего на кресте за тех, к кому мы враждебно относимся. Если же кто-то нас серьезно обидел, надо в молитве просить об исцелении болезненных ран и о благодати прощения. И молясь, стоит попросить Господа, чтобы Он вместе с нами вернулся к моменту нашего ранения, наполнил его любовью, чтобы мы могли освободиться от этой боли и простить.

Папа Бенедикт XVI говорил о том, что если мы хотим встать перед Господом, то должны выйти также навстречу друг другу. Поэтому надо научиться великому искусству прощения, не позволяя, чтобы нашу душу точили обиды, чтобы уметь великодушно открыть свое сердце для ближнего, постараться понять его, принять его извинение и самому просить о прощении.

о. Томас Лэйн (Эммитсбург. Мэриленд, США)

Вместе с детьми

Сегодня Иисус бросает нам вызов: «Если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное». Если праведность, это исполнение правил, прописанных в Ветхом Завете, то кто может превзойти фарисеев в исполнения этих правил?! Но Иисус говорит не о правилах. Он говорит о любви: если мы не проявляем любви и милосердия к ближним, бесполезно приносить жертвы Богу…

Помирись с тем, кто тебя обидел; попроси прощения у того, кого обидел ты. И «тогда приди и принеси дар твой» к алтарю Господа.



Мария Проскурина