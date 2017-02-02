23-03-2017

23 марта, четверг 3-й недели Великого поста

«О, Господи, прости нас, грешных. Спаси нас от адского пламени и приведи души наши в рай, особенно тех, которые больше всех нуждаются в твоей милости»

Фатимская молитва

Художник: Пост. Галина Охотникова, CSSE

Евангелие от Луки 11, 14-23

Однажды изгнал Он беса, который был нем; и когда бес вышел, немой стал говорить; и народ удивился. Некоторые же из них говорили: Он изгоняет бесов силою веельзевула, князя бесовского. А другие, искушая, требовали от Него знамения с неба. Но Он, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, [разделившийся] сам в себе, падёт; если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? а вы говорите, что Я силою веельзевула изгоняю бесов; и если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение; когда же сильнейший его нападёт на него и победит его, тогда возьмёт всё оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Человек создан из любви и для любви, поэтому так естественно, что влюблённый в Бога человек поёт Богу Песнь славы, восхищения и любви. В этом отрывке Иисус встречает человека, который был немым, а значит, не мог петь Богу. Он жил не так, как Господь его задумал, потому что бес, завладевший им, искалечил его жизнь. Кроме физической неспособности говорить бывает и «немота души», такое состояние, когда мы не прославляем Бога, как всё Его творение, мы не замечаем красоты, которую Он создал, не замечаем Его заботы о нас, не замечаем самой жизни… Не такой ли «немотой души» страдали те люди, которые не радовались исцелению немого, не благодарили Бога за явленное милосердие, а богохульствовали, обвиняя Иисуса в соглашательстве с веельзевулом? Ах, человек, как низко ты пал, что осталось в тебе от образа Божьего, по которому ты сотворён!

Но и к этим людям Иисус обращает Своё исцеляющее Слово. Ведь Он – Бог, Его милосердие бесконечно сильнее, чем наше упрямство, наша немота и слепота. Только в этом наша надежда!

Ляудинскайте Юлия, Иркутск