23-03-2018

23 марта

Пятница V недели Великого поста

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Иоанна 10: 31-42

В то время:

Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить Меня камнями? Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом. Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги? Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, — Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий? Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем. Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их, и пошёл опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о Нем, было истинно. И многие там уверовали в Него.

Размышление

«За которое из дел Моих хотите побить Меня камнями?»

У нас осталась только неделя до памятной смерти Господа. Евангелие все чаще говорит о причине смертного приговора Ему. Иисус старается открыть истину о Себе, но иудеи воспринимают Его слова за богохульство, за которое должны Его каменовать. Иисус говорит о деяниях, которые совершает, Божьих деяниях, которые свидетельствуют о Нем, о том, что сам может назвать себя «Сыном Божьим». Но Его слова слишком трудны для понимания. Он обращается к ним, чтобы «познали Истину», «слушали голоса Его», чтобы последовали за Ним и познали Его, потому что только тогда полюбят Его. «Равви, где живешь?» — спросили ученики в начале Его служения (Ин 1,38). Все напрасно: то, что Иисус хочет сказать, так возвышенно, что они не могут этого понять; поймут же только младенцы, потому что Царство укрыто от мудрых и разумных.

Иисус старается найти аргументы, которые они могли бы принять, но Его старания напрасны. В конце -концов, Он умрет за то, чтобы открыть истину о Себе, чтобы быть верным самому Себе, своей Личности и миссии. Как пророк обратится к людям с призывом к обращению и будет отвергнут; покажет новый Лик божий и будет исплеван; новое братство и будет оставлен.

Опять со всей силой крест Господень возносится как знамя, как что-то единственно верное, не подлежащее сомнениям: «О, достойная восхваления добродетель Святого Креста! О, невыразимая слава Отца! В ней мы можем созерцать господство Бога, суд над миром и могущество Распятого. Да, Господи, Ты все привлек к Себе, всякий день простирая руки к народу непокорному, ходившему путем недобрым (Ис 65,2), чтобы весь мир понял, что должен поклониться пред величием Твоим» (св. Лев Великий). Иисус должен был уйти на берег Иордана, но тот, кто действительно уверовал в Него, готов следовать за Ним, чтобы слушать Его.

о. Карлос Эллиас и Чао (Барселона, Испания)

Вместе с детьми

Мы уже всего в одном шаге от Страстной недели. Сегодня евреи хотят побить Иисуса камнями, а через несколько дней поведут Его на Крест. Основание для обвинений – тайна Воплощения: «Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом». Да, Иисус Христос – Человек, но Он – и Бог тоже: Бог, Который стал Человеком, не переставая быть Богом.