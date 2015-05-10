24-02-2018

24 февраля

Суббота I недели Великого поста

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Матфея 5: 43-48

В то время: Иисус сказал ученикам Своим:

Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

Размышление

«Любите врагов ваших (...) и молитесь за гонящих вас»

Сегодня Евангелие призывает нас к совершенной любви. Любить — значит желать добра другому человеку. На этом основано и наше личное возрастание. Любить — значит искать не собственного блага, а блага возлюбленного. Только так мы становимся личностью. Человеческая личность не может реализовать себя полностью иначе, чем через безвозмездный дар самого себя. Об этом думала св. Тереза Младенца Иисуса, когда просила, чтобы мы свою жизнь превратили в пожертвование. Призвание человека — любовь. Вся наша жизнь, чтобы быть по-настоящему человеческой, должна воплощать призвание к любви. Иоанн Павел II писал, что «Человек не может жить без любви. Он остается непонятным самому себе, его жизнь остается бессмысленной, если он не получит откровения любви, если он не встретится с нею, не постигнет ее, не усвоит ее себе, так или иначе, если не предастся ей всей душой» («Redemptor hominis», 10).

Свое основание любовь находит в любви Бога ко Христу и в ней достигает своей полноты. Человек получает приглашение к диалогу с Богом. Человек существует, потому что Бог сотворил его из любви и в любви поддерживает его жизнь; живет же в полноте истины, когда добровольно принимает эту любовь и отдается своему Творцу (II ВС). Это характерная черта человеческого достоинства. Человеческая любовь должна соотноситься с Божественной любовью, поскольку она является ее источником, образцом и только в ней обретает свою полноту. Поэтому настоящая любовь любит сердцем Бога и охватывает своим действием даже врагов. А если этого нет — значит это еще не настоящая любовь. Поэтому Иисус оставил нам еще одно божественное повеление: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф 5,48).

о. Жоан Коста и Боу (Барселона, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня Учитель говорит о том, какой любви ожидает от нас Бог. Тот, у кого доброе сердце, любит всех, хотя не все любят его. Бог хочет от нас такой любви, потому что именно так любит Он Сам: «Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных».

Вы помните слова Иисуса на кресте: «Отче, прости им». А вы можете сказать такие слова о тех, кто причинил зло вам?