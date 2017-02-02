24-03-2017

24 марта, пятница 3-й недели Великого поста

«Тем, кто будет почитать Мое Непорочное Сердце, Я обещаю спасение, их души будут особенно возлюблены богом, как цветы, собранные Мной, чтобы украсить Его Престол».

Дева Мария, Фатима

Художник: Пост. Галина Охотникова, CSSE

Евангелие от Марка 12, 28б- 34

В те дни один из книжников подошёл и спросил Его: какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, — вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет. Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его; и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия. После того никто уже не смел спрашивать Его.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

В сегодняшнем Евангелии Иисус говорит нам о том, ради чего Он пришёл на эту землю – научить нас любить, потому что только любовь открывает путь к спасению. Он ставит любовь превыше всех заповедей. И действительно, какая из них не отпала бы за ненадобностью, если в сердце человека живёт любовь? «Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».

Любим ли мы Бога? Любим ли Его настолько, чтобы следовать Его, а не своё воле? Любим ли мы Его настолько, чтобы отдавать Ему каждый день своей жизни? Помним ли мы что эта возможность – проживать каждый следующий день жизни, дарована мне ценой крестной смерти Искупителя? Любим ли мы наших ближних? Любим ли их настолько, чтобы желать для них самого лучшего – обрести Бога?

Когда начинаешь искать ответы на эти вопросы, начинаешь смотреть на свою жизнь в свете Его любви. И это вовсе не делает мою жизнь легче и комфортнее. Но это придаёт ей СМЫСЛ. И смысл этот – Любовь.

Ганжурова Ульяна, Иркутск