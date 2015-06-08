24-03-2018

24 марта

Суббота V недели Великого поста

Художник: Josep Lluís Martínez i Picañol

Чтение святого Евангелия от Иоанна 11: 45-57

В то время:

Многие из Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрёт за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить Его. Посему Иисус уже не ходил явно между Иудеями, а пошёл оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками Своими. Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: как вы думаете? не придёт ли Он на праздник? Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять Его.

Размышление

«Иисус должен умереть за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино»

Сегодня, по пути в Иерусалим, за Иисусом следят, чтобы Его поймать и приговорить. Чем более громкой и новаторской была Его проповедь — проповедь Царствия Небесного — тем более всеобщим и явным было разделение Его слушателей и сопротивление, с которым Он встречался (ср. Ин 11,45-46).

Предложение Каиафы «лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб» (Ин 11,50) Иисус воспримет положительно, как дело спасения. Иисус, единородный Божий Сын, умрет на кресте из любви к нам! Умрет, чтобы совершить волю Отца, т. е. «чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино» (Ин 11,52).

Только наш Бог способен на такое! Каиафа думает, что своим приговором, продиктованным ненавистью, избавится от какого-то идеалиста. Но Бог Отец, посылая Своего Сына, совершает чудесное изменение приговора в дело спасительной любви, потому что для Него каждый человек достоин пролитой крови Иисуса Христа!

Через неделю, во время торжественной Литургии Навечерия, мы будет петь Провозглашение Пасхи. В этой очень красивой молитве Церковь прославляет первородный грех, но не из-за незнания его серьезных последствий. Она делает это, потому что Бог в своей бесконечной доброте совершил чудесные деяния, отвечая на грех человечества.

На грех Адама ответил воплощением Христа, Его жертвой и установлением таинства Евхаристии. Поэтому во время литургии Великой Субботы мы поем: «О, сколь чудесно Твоей милости о нас благоволение! О, сколь неизреченно богатство любви (…)! О, счастливая вина, заслужившая столь славного Искупителя!»

Пусть же наши суждения, слова и поступки никогда не будут препятствием для евангелизации. Мы также получили задание от Христа, собирать рассеянных детей Божиих: «Идите и научите все народы!» (Мф 28,19).

о. Ксавье Ромеро и Гальдеано (Сервера, Льейда, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня мы видим, как первосвященники и фарисеи составляют заговор, чтобы убить Иисуса: «Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него». Ими руководит зависть и страх: «придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом».