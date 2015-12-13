25-02-2018

25 февраля

II Воскресенье Великого поста

Чтение святого Евангелия от Марка 9: 2-10

В то время,

взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ибо не знал, что сказать; потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте. И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит: воскреснуть из мертвых.

Размышление

«И преобразился перед ними»

Сегодня перед нами сцена, «в которой три апостола — Петр, Иаков и Иоанн — представлены сраженными красотой Спасителя» (Иоанн Павел II): «преобразился перед ними. Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми» (Мк 9,2-3). Для нас же из этого фрагмента звучит послание: «разрушил смерть и явил жизнь и нетление через благовестие…» (ср. 2Тим 1,10). Так пишет св. Павел своему ученику Тимофею. Именно перед этим склоняемся и мы, подобно трем апостолам на горе Фавор, во 2-е воскресенье Великого Поста: Преображение.

Было бы неплохо, если бы мы в наших великопостных постановлениях приняли это сияние света от одежд и Лика Иисуса. Это прекрасный символ искупленной человеческой природы, которая выступает не в омерзении греха, но во всем том великолепии, которое божественная искра придает нашему телу. Восторг Петра как раз и выражает то, что чувствует человек, когда разрешает Божьей благодати действовать в нем.

о. Хауме Гонсалес и Падрос Барселона, (Испания)

Вместе с детьми

Сегодня человек боится «белой одежды»: смотрит на жизнь святых украдкой, удивляется, восхищается, готов посоветовать другому – подражай! А сам? Хотел бы хотеть, но не уверен в себе, боится оплошать, опозориться. Поэтому лишь стоит у подножья, поглядывает вверх, и гордо произносит: «Там, с Господом, мои святые...»

Иисус взял с Собой на гору троих. А что они сами для этого сделали? Ходили за Иисусом, были с Ним (Евхаристия) и слушали Его (Слово Божье). Это и возносит на гору, где Иисус открывает Себя так явственно, что глаза распахиваются, а мозги «не догоняют» настолько, что предлагают бессмысленное – «три кущи». Но Иисус не планировал здесь останавливаться. Не планировал для тех троих, не планирует и для нас. Преображение – это не показ мод и не примерочная. Преображение – это пример.

Смени свою обычную одежду на белую: на святость и чистоту, чтобы кровь Христовой жертвы, пролитая и в наших страданиях, не смешивалась с грязью земной, чтобы оставляла чистые следы — очищала, утешала, спасала... А теперь давайте вниз! За Господом!

о. Ярослав Митжак