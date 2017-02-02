25-03-2017

25 марта, суббота

Благовещенье Господне, торжество

«Вся ты прекрасна, Мария, и первородного греха нет на тебе. Одежды твои белы как снег и лик твой как солнце. Вся ты прекрасна, Мария, и первородного греха нет на тебе. Ты слава Иерусалима, ты радость Израиля, ты достойна почитания народом нашим. Вся ты прекрасна, Мария».

Молитва „Tota Pulchra es”

Художник: Пост. Галина Охотникова, CSSE

Евангелие от Луки 1, 26-38

В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обручённой мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошёл от Неё Ангел.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Пресвятая Дева Мария была Матерью Своего Сына в полном смысле этого слова: и в самом конкретном человеческом, и в самом высоком духовном смысле. Между Нею, как матерью, и Иисусом, как сыном, существовала нежная, заботливая человеческая привязанность. Поэтому, умирая на кресте, Иисус позаботился о том, чтобы Его Мать не осталась одна, и поручил Её заботам Иоанна. Но ещё между Иисусом и Марией существовала и продолжает существовать также глубочайшая духовная связь. Поэтому Иисус вверил заботам и молитвам Своей Матери Иоанна, а в его лице и всех нас, всех людей. Поэтому мы можем молиться за Её заступничеством, можем обращаться к Ней «Защитница наша, Заступница наша, Утешительница наша». Благодаря Своей уникальной связи со Спасителем Матерь Божья стала Матерью всех людей.

Галина Шаманова, Иркутск