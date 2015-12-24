26-02-2018

26 февраля

Понедельник II недели Великого поста

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Луки 6: 36-38

В то время: сказал Иисус ученикам Своим:

будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.

Размышление

«Давайте, и дастся вам»

Сегодня евангелист Лука для размышления дает нам полный символики, хотя и достаточно краткий текст. Мы можем свести его к двум пунктам: первый — границы милосердия, а второй — наполняющая эти границы справедливость.

Итак, милосердие. По сути, в этом фрагменте Лука представляет ее как норму жизни. Норму неопровержимую: если Отец ваш милосерд, то и Его дети должны быть милосердными. А наш Отец милосерд бесконечно! Поэтому и мы должны, потому что являемся «сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым» (Лк 6,35).

Во-вторых, справедливое содержание. Иисус представляет нам своеобразную антитезу «принципа талиона», вендетты, проще говоря. В следующих четырех предложениях мы слышим сначала два запрета: «Не судите, и не будете судимы» и «не осуждайте, и не будете осуждены»; а затем два поощрения: «прощайте, и прощены будете» и «давайте, и дастся вам».

Попробуйте воплотить это в вашей жизни, особенно четвертый пункт, так, как делает Иисус. Проведите искреннее испытание совести: в том, что касается семьи, культуры, экономики. Осуждает ли и наказывает Господь мир так, как мир сам себя осуждает и наказывает? Кто сумеет защититься на Его суде? Если бы Господь прощал нас так, как обычно делают это люди, дошло бы когда-либо дело до полного примирения?!

Четвертый пункт нуждается в особом внимании, потому что Иисус говорит в нем о неисполнении «принципа талиона зуб за зуб». Если мы дадим что-либо, то получим ли в той же мере? Нет! Если мы дадим, то «мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам» (Лк 6,38). Вот смысл той диспропорции, к которой призывает нас Иисус. Спросите себя: а когда я даю, даю ли лучшее что имею, даю ли все?

о. Энтони Ориол и Татарет (Вик, Барселона. Испания)

Вместе с детьми

Сегодня Иисус говорит нам о том, что очень важно для нашей повседневной жизни: каждый день, а не только по праздникам; повсюду, где бы мы ни оказались, а не только в храме. Он говорит нам: «Будьте милосердны, … не осуждайте…, прощайте …, давайте…». Одним словом, будьте такими, как ваш Небесный Отец!