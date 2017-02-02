26-03-2017

26 марта, 4-е воскресенье Великого поста

«Вверяйте Ей всё, чем вы являетесь, всё, что у вас есть, и вы сможете стать орудием милосердия и нежности Бога для родных, близких и друзей»

Папа Франциск

Художник: Пост. Галина Охотникова, CSSE

Евангелие от Иоанна 9, 1-41

И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но [это для] [того], чтобы на нём явились дела Божии. Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе Я в мире, Я свет миру. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошёл и умылся, и пришёл зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я. Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошёл, умылся и прозрел. Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю. Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк. Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; самого спросите; пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах; самого спросите. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник. Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как отверз твои очи? Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что ещё хотите слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками? Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он. Человек [прозревший] сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорождённому. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему. И сказал Иисус: на суд пришёл Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы [на] [себе] греха; но как вы говорите, что видите, то грех остаётся на вас.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Встреча Иисуса с Самарянкой у колодца была центральной темой прошлого воскресенья, которое по праву именуется «воскресеньем воды». Сегодняшнее же можно назвать «воскресеньем света»: исцеляя слепорождённого, Иисус дарует свет дня его глазам и свет веры его душе. Вода и свет – это две важнейшие вещи окружающего нас мира: жизнь

земная без них не существует. Наверное, поэтому они являются символами жизни вечной и к этой жизни нас ведут. Светом мира называет себе Сам Христос.

Слепорождённый, о котором говорит Евангелие, не представляет себе, что такое свет. Возможно, он слышал об Иисусе и хотел пойти Ему навстречу... Но живя во мраке, невозможно выйти навстречу никому, даже Иисусу. Это Иисус подходит к нему первым, потому что увидел его, а подойдя, делает смесь из Своей слюны и земли, и намазывает ею глаза слепого.

Этот человек, погружённый во тьму, представляет каждого из нас. Ведь мы тоже нередко ощущаем, что находимся во мраке, а вокруг нас всё темнота и всё погрязло в унынии – извне свет в нашу душу уже не пробивается, и нам кажется, что всё обернулось против нас. Но Господь, знающий наши сердца, близок каждому, особенно же, «труждающемуся и обременённому». Он не оставляет нас одних, но идёт нам навстречу, чтобы вывести на свет. Он делает нас способными увидеть происходящее во всей его полноте, отличить добро от зла, последовать за Ним, отрешившись от своеволия. И все эти способности – чистый дар Божий.

Слепой не видит ничего, но чувствует прикосновение рук Иисуса, слышит Его голос, повелевающий ему умыться в купальне Силоам, что значит «посланный». На действие Бога, слепой должен ответить своим действием, проявить послушание Слову. Он не должен бояться и сомневаться, как ему найти купальню, ведь он слепой. Приняв Слово и ощутив безусловную любовь, он должен довериться им и отправиться в путь, даже рискуя заблудиться или провалиться в яму. Его бездействие станет препятствием для действия божественной силы, и тогда его глаза останутся слепыми и намазанными грязью.

Для того чтобы свет проник в нашу жизнь, всегда необходимо наше содействие: внимание Божьему Слову и послушание Ему. Слепой делает то, что велит ему Господь, хотя и не видит, и Слово Христа даёт ему полноту жизни – возвращает зрение. Так Господь действует и в нашей жизни, исцеляя то, что отбирало у нас полноту жизни.

Слепой уже видит, но процесс исцеления ещё продолжается: сейчас он должен понять, Кем на самом деле является Тот, Кто открыл ему глаза. Он не колеблется назвать Иисуса пророком перед фарисеями, и утверждает, что Он пришёл от Бога. Но исповедовать, что Иисус – Господь, он без помощи Божьей благодати не в состоянии. И снова Сам Иисус выходит ему навстречу и называет Себя. Именно в этот момент божественный свет достигает самых глубин сердца исцелённого – в нём рождается истинная вера: «и поклонился Ему». Также и нас озаряет сияние, когда мы встречаем Свет Истинный – Иисуса Христа. Он делает нас свободными, чтобы мы могли прославлять «призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет».

о. Якуб Блащишин, SVD, Санкт-Петербург