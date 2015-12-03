26-03-2018

26 марта

Великий (Страстной) Понедельник

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Иоанна 12:1-11

За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел [при себе денежный] ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда. Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но, чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса.

Размышление

«Помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими»

«В сегодняшнем Евангелии наглядно показаны два подхода в отношении Бога, Иисуса Христа и самой жизни» Иуда, видя, что Мария помазала ноги Христу, начинает протестовать: «Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?» (Ин 12,4-5). Его слова нельзя назвать варварством, ведь они связаны с учением Христа. Но как легко протестовать против того, что делают другие.

Любой протест должен быть актом ответственности: мы должны спрашивать себя, как бы мы поступили, что мы могли бы сделать? В противном случае протест станет, как и сейчас, жалобой тех, кто поступает плохо, на тех, кто пробует сделать что-либо как можно лучше.

Мария помазала стопы Иисуса и отерла их своими волосами, потому что считала, что именно это надо сделать. Ее действия отличались поразительной щедростью, ведь она сделала это, «взяв фунт нардового чистого драгоценного мира» (Ин 12,3).

Этот акт любви, как и любой другой, труден для понимания теми, кто его не разделяет. Мне кажется, что в этот момент Марии стало понятно то, о чем намного позже написал св. Августин: «Может быть, стопы Господа все еще нужны на этой земле. Кому еще, кроме как своим ученикам, Он сказал: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне? Вы раздаете то, что у вас лишнее, но Я благодарен за то, что вы сделали для моих стоп».

Протест Иуды был бесполезен, потому что вел к предательству. Мария же своим поступком показывает, что возлюбила своего Господа и готова сделать все для Его «стоп», которые еще ходят по этой земле.

о. Жорди Пу и Сабатер (Сан-Жорди-Десвальс, Жирона, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня Евангелие начинает обратный отсчёт времени до Пасхи. Мария, сестра Лазаря, изливает на ноги Иисуса драгоценное миро. Некоторые критикуют её за расточительность, а Иисус защищает: «Оставьте её! Она сберегла это на день погребения Моего». Господь знает, куда Он идёт и что Ему предстоит!