27-02-2018

27 февраля

Вторник II недели Великого поста

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Матфея 23: 1-12

В то время:

Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают: связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их; все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих; также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель! А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы — братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос. Больший из вас да будет вам слуга: ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится.

Размышление

«Ибо один у вас Учитель (…), один у вас Отец (...), один у вас Наставник»

Сегодня мы, следуя за словами св. Павла «вот теперь день спасения» (2 Кор 6,2), тем более должны заботиться о спасении личном и общинном. Время Великого поста дает нам прекрасную возможность, чтобы мы, обратившись, обновили ценности, которыми живем, признались в совершенных ошибках и сокрушались в наших грехах, чтобы наша жизнь под действием Святого Духа приобретала свою полноту и зрелость.

Чтобы, однако, можно было приравнять нашу жизнь к примеру Господа Иисуса, необходим жест смирения. Как говорит папа Бенедикт: надо, «чтобы я признался, кто я. А я — слабое творение, сотворенное из земли и земле предназначенный, но кроме этого — сотворенный по образу Божьему и предназначенный Богу».

В эпоху Иисуса «примеров» было предостаточно — они молились и поступали так, чтобы их заметили, чтобы их почитали. Бумажные идеалы, которые никого не вдохновляли. Их жизнь не открывала другим пути к Богу: «По делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают» (Мф 23,3).

Современное общество также дает нам неисчислимое число «образцов для подражания», ведущих лишь к экзистенции «умопомрачительной», безумной, ослабляющей чувство трансценденции. Не разрешайте себе, чтобы эти фальшивые примеры укрыли от ваших глаз истинный идеал: «ибо один у вас Учитель, один у вас Отец, один у вас Наставник» (Мф 23,8.9.10).

Используйте время Великого поста, чтобы укрепить свое положение учеников Иисуса. Постарайтесь найти в эти дни немного «пустыни», где вы сможете встретиться с самими собой и истинным Наставником, и Примером. А если окажетесь в ситуации, когда не будете знать, как поступить, спросите себя: Что сказал бы и как бы себя повел Иисус?

о. Герардо Гомес (Мерло, Буэнос-Айрес, Аргентина)

Вместе с детьми

Сегодня Иисус остро обличает лицемерие книжников и фарисеев. Они считают себя учителями народа, а на самом деле вводят людей в соблазн, «ибо они говорят, и не делают». Всё, чему учат на словах, они уничтожают своими действиями. Обвиняя фарисеев и книжников, Иисус не пытается их разозлить, просто у Него нет другого способа защитить нас от лицемерия и ложного благочестия – от фарисейства.