27-03-2017

27 марта, понедельник 4-й недели Великого поста

«В Фатиме Пресвятая Дева призывает всех считать землю местом нашего паломничества к настоящей отчизне, то есть к Небесам. В самом деле, мы все паломники, все мы нуждаемся в Матери, которая вела бы нас».

Бенедикт XVI

Художник: Пост. Галина Охотникова, CSSE

Евангелие от Иоанна 4, 43-54

По прошествии же двух дней Иисус вышел из Самарии и пошёл в Галилею, ибо Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своём отечестве. Когда пришёл Он в Галилею, то Галилеяне приняли Его, видев все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, — ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришёл в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришёл из Иудеи в Галилею, пришёл к Нему и просил Его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Царедворец говорит Ему: Господи! приди, пока не умер сын мой. Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошёл. На дороге встретили его слуги его и сказали: сын твой здоров. Он спросил у них: в котором часу стало ему легче? Ему сказали: вчера в седьмом часу горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: сын твой здоров, и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Сегодняшнее Евангелие об исцелении сына царедворца позволяет нам увидеть очень важную черту наступающего Царства – его внешнюю неприметность.

Сын этого «царедворца» был болен, при смерти. Несомненно, отец предпринял все, что мог, чтобы спасти его, но ни его связи, ни деньги не помогли… И тогда он отправляется из Капернаума в Кану – к Чудотворцу, слава о Котором распространялась повсюду. Его последняя надежда – на чудо. Иисус знает это и укоряет его, потому что вера «питающаяся» знамениями и чудесами, – несовершенна. Но мысли и чувства царедворца были настолько поглощены болезнью сына и желанием его выздоровления, что он продолжает молить Иисуса, несмотря на Его упрёки: «Приди, пока не умер сын мой».

Всё-таки веры царедворца было достаточно, чтобы проделать путь из Капернаума в Кану, её было достаточно, чтобы умолять. Её было достаточно, чтобы совершилось чудо… Не было никаких знамений, никаких эффектных жестов и таинственных ритуалов. Только простые слова Сына Божьего: «Пойди, сын твой здоров». И царедворец, словно опровергая недавний упрёк Иисуса, поверил этим простым и, в общем-то, бездоказательным словам. Поверил настолько, что вслед за ним уверовал и «весь дом его».

Верю ли я, что одного слова Иисуса достаточно, чтобы победить смерть и ввести меня в вечную жизнь? Верю ли я, что в Его власти творить чудеса? Верю ли я, что Сам Иисус – «величайшее чудо вселенной: в Его человеческом сердце, в Его человеческом лике заключена вся Божья любовь» (Папа Бенедикт XVI)?

Евгений Ильин, предсеминарист, Томск