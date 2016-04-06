27-03-2018

27 марта

Великий (Страстной) Вторник

Художник: Josep Lluís Martínez i Picañol

Чтение святого Евангелия от Иоанна 13:21-33.36-38

В то время:

Собравшись с двенадцатью учениками Своими, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит. Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это? Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его. Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете придти, [так] и вам говорю теперь. Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною. Петр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою положу за Тебя. Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды.

Размышление

Сегодня, в Великий Вторник, в центре литургии стоит драма, которая вот-вот произойдёт, а закончится распятием в Страстную Пятницу. «Иуда, приняв кусок хлеба, тотчас вышел. А была ночь» (Ин 13,30). Всегда бывает ночь, когда мы уходим от Того, Кто является «Светом от Света, Богом истинным от Бога истинного».

Грешник – это тот, кто отворачивается от Господа и, полностью сосредотачиваясь на творении, никак не соотносит его с Творцом. Св. Августин описывает грех как «любование собой, доведённое до презрения к Богу». Короче: предательство. Любое преступление является плодом «высокомерия, вызывающего в нас желание быть свободными от Бога, быть сами по себе; высокомерие, которое убеждает нас, что мы не нуждаемся в Его вечной Любви и можем быть хозяевами собственной жизни» (Бенедикт XVI). Неудивительно, что Иисус испытал глубокое волнение той ночью (Ин 13:21).

К счастью, последнее слово остаётся не за грехом, а за Милосердием Божьим. Но это требует перемен в нас. Требует кардинального пересмотра нашей жизни: нужно оторваться от творения, чтобы обновить единение с Творцом и так снова обрести истинную свободу. Давайте не будем ждать, пока нам надоест ложная свобода, которую мы выбрали, чтобы обратиться к Богу. Как утверждал священник-иезуит о. Бурдалье: «Мы бы предпочти обратиться, когда устанем от мира, или, когда мир устанет от нас». Давайте будем мудрее: определиться нужно сейчас. И Страстная Неделя является идеальной возможностью. Иисус на Кресте, протягивает Свои руки ко всем. Никто не забыт. Для каждого грешника есть место на Небесах, но при условии, что грешник обратится, как сказано в Евангелии: «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал» (Лк 23,41).

Аббат Жан Готтини (Брюссель, Бельгия)

Вместе с детьми

Сегодня выступает из тени фигура предателя, который выдаст Иисуса Христа Его врагам. Милосердие Господа достойно восхищения! Даже во время Тайной Вечери Он даёт Иуде ещё один шанс одуматься: подавая кусок хлеба, напоминает ему: «Ты – друг Мой, ты – избранный Мой» … Но Иуда не одумался, «и… вошёл в него сатана. … А была ночь».