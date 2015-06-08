28-02-2018

28 февраля

Среда II недели Великого поста

Художник: Pili Piñero

Чтение святого Евангелия от Матфея 20: 17-28

В то время:

Восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних, и сказал им: вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть; и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день воскреснет. Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем. Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем. И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от Меня [зависит], но кому уготовано Отцом Моим. Услышав [сие, прочие] десять [учеников] вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.

Размышление

«Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом»

Сегодня Церковь, ведомая Святым Духом, предлагает нам во время Великого Поста, так, как Иисус в читаемом фрагменте предлагал своим ученикам, сменить свою ментальность. Сегодня Иисус переворачивает с ног на голову земные, человеческие представления своих учеников и открывает перед ними новые горизонты понимания некоторых вещей, на которых должен строиться стиль жизни его последователей. Наша натуральная склонность — желание доминировать над вещами и людьми, стремление к власти и выдаче приказов; нам хочется, чтобы люди делали то, что нам нравится, и принимали нашу жизненную позицию. Хорошо, но путь, предлагаемый нам Иисусом, совсем иной: «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» (Мф 20,26-27). Слуга, раб? Нет! Это не для нас! Мы тысячи раз слышали это и еще раз должны войти в ту действительность, которую они означают, и сопоставить ее со своей жизнью.

II Ватиканский Собор заметил, что «человек становится полностью человеком в служении и посвящении другим». И хотя нам кажется, что мы отдаем кому-то свою жизнь, на самом деле мы ее приобретаем. Человек, который живет не для того, чтобы служить, не умеет жить. Иисус Христос являет нам тому пример — Человека во всей его полноте, потому что «Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но, чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф 20,28).

Быть таким слугой, о котором говорит Иисус, для нас непосильно. Наша воля не способна достичь этого сама — мы должны желать, просить и ждать, пока этот дар будет уделен нам. Великий пост и его духовная практика — пост, милостыня и молитва — напоминают нам, что для получения этих даров, мы должны соответственно подготовиться.

о. Франческо Йордана и Солер (Мирасоль, Барселона. Испания)

Вместе с детьми

Сегодня мы становимся свидетелями двух очень разных событий. Иисус снова говорит Двенадцати о предстоящих Ему страданиях, смерти и воскресении... А в ответ Иаков и Иоанн через свою мать просят Его «забронировать» им почётные места в Его Царстве – «одному по правую сторону, а другому по левую»! Ну, и каково было Ему это услышать в такую минуту?!