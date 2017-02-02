28-03-2017

28 марта, вторник 4-й недели Великого поста

«Из Своего Фатимского святилища Мария обращается к нам всё с тем же настойчивым материнским увещеванием: обратится к Истине и Благодати; интенсифицировать жизнь Таинств, часто приступая к Исповеди и Евхаристии; в покаянном духе отправлять богослужение Непорочному Сердцу».

Св. Иоанн Павел II

Художник: Пост. Галина Охотникова, CSSE

Евангелие от Иоанна 5, 1-3. 5-16

В те дни был праздник Иудейский, и пришёл Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у Овечьих [ворот] купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, … Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошёл. Было же это в день субботний. Посему Иудеи говорили исцелённому: сегодня суббота; не должно тебе брать постели. Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи. Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми постель твою и ходи? Исцелённый же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Человек сей пошёл и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие [дела] в субботу.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

«Хочешь ли быть здоров?» — «Так, Господи!» Два простых слова в ответ на вопрос Господа, два слова, сказанные с верой, и болезнь, которая мучила человека 38 лет, отступает. Вера творит великие чудеса! Она даёт опору и придаёт вкус жизни любого человека. Ведь даже тот, кто не верит в Бога, так называемый «неверующий», во что-то всё-таки верит: в светлое будущее, в научный прогресс, в силу денег и т.п. Как ни эфемерна эта «вера» во блага этого мира, отвергающая Подателя всех благ, но и она может поддержать, вдохновить…

Но какой же нестойкой бывает наша вера! Как же трудно бывает нам, верующим во Христа, просто полностью Ему доверится… И вот уже тот, кто только что с доверием сказал: «Так, Господи!» и был исцелён, отправляется к Иудеям с доносом на Того, Кто его исцелил…

А как часто я, говоря Иисусу «Так, Господи!» остаюсь верным Ему? Вера в Христа-Спасителя – это благодать, которую даёшь мне Ты, Боже. Помоги мне, Господи, сохранить Твой дар неповреждённым и непоколебимым. Аминь.

Евгений Волков, предсеминарист, Омск