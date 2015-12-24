28-03-2018

28 марта

Великая (Страстная) Среда

Художник: Francesc Badia

Чтение святого Евангелия от Матфея 26: 14-25

В то время:

Один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребренников; и с того времени он искал удобного случая предать Его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху? Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху. Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками; и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи? Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня; впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться. При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви? [Иисус] говорит ему: ты сказал.

Размышление

«Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня»

Сегодня Евангелие дает нам три повода для размышления. Во-первых, когда ослабевает любовь ко Господу, наша воля становится более податливой всяким желаниям, но страсти сулят наслаждение, приправленное, в действительности, унижающим и беспокоящим ядом.

Принимая во внимание нашу врожденную слабость, нельзя позволить, чтобы она погасила огонь нашего усердия, которое, если не столько чувственным образом, то хотя бы интеллектуальным, связывает нас с тем, кто возлюбил нас и отдал за нас свою жизнь.

Второй повод касается таинственного выбора места, где Иисус хотел бы вкусить пасхальную трапезу: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: «Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими» (Мф 26,18). Даже если хозяин дома не был одним из симпатизирующих Христу, то должен был готов услышать внутренний голос Бога.

Господь обратился к нему духовно, как часто делает это с нами, разными способами приглашая открыть Ему свои двери. Его фантазия, всемогущество и любовь безграничны, и всегда проявляются в методах наиболее адаптированными к индивидуальной ситуации человека. Когда мы услышим Его воззвание, то должны «поддаться Ему», оставляя всякие объяснения и радостно принимая «вестника-гонца». Это можно сравнить, как если бы кто-то подошел к тюремным вратам и позвал нас последовать за ним, как сделал это ангел, обращаясь к Петру: «Встань скорее. (...) надень одежду твою и иди за мною» (Деян. 12,7.8)

Третий повод для размышления нам дает сам предатель, который старается скрыть свое деяние от внимательного взгляда Того, кому и так все известно. И Адам, и Каин, его сын, пробовали укрыться от этого взгляда, но все было напрасно. Однако, перед тем, как мы встретим Бога справедливым Судьей, Господь хочет, чтобы мы увидели в Нем Отца и Мать, которые никогда не отступают от своего ребенка. Иисуса ранит не столько предательство, сколько внутреннее решение человека оторваться от Него.

о. Раймондо М. Сорджия Маннаи ОР (Сан Доменико ди Фьезоле, Флоренция, Италия)

Вместе с детьми

С печалью и скорбью видим мы предательство Иуды. Оно не совершилось вдруг, но долго вызревало в злом сердце. Во время Тайной Вечери Иуда лукавит, разыгрывая недоумение: «Не я ли, Равви?» Но нельзя обмануть Того, Кто читает в сердцах: «Да, ты».