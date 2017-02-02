29-03-2017

29 марта, среда 4-й недели Великого поста

«Хотите ли вы принести самих себя в жертву Богу, принимая все страдания, которые Он пошлет вам, ради искупления нанесенных Ему оскорблений и ради обращения грешников?»

Дева Мария, Фатима

Художник: Пост. Галина Охотникова, CSSE

Евангелие от Иоанна 5, 17-30

В те дни Иисус говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю. И ещё более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему всё, что творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо, как Отец воскрешает мёртвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мёртвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Близость Отца и Сына поражает: Они едино. Всё, что делает Сын, имеет свой источник в Отце. Отец будет страдать вместе с Сыном. Жизнь вечная, это дар Отца через Сына.

Я тоже сын Бога. Бог Отец присутствует в моей жизни, особенно с момента крещения. Бог дарит мне Жизнь через Своё страдание – страдание Иисуса на кресте.

О. Павел Юрковский, CSsR, Кемерово