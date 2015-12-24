29-03-2018

29 марта

Великий (Страстной) Четверг

Художник: Pili Piñero

Чтение святого Евангелия от Иоанна 13: 1-15

Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, [явил делом, что], возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял [с Себя верхнюю] одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя, не имеешь части со Мною. Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову. Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все. Ибо знал Он предателя Своего, потому [и] сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.

Размышление

«Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу»

Сегодня мы вспоминаем первый в истории Великий четверг, когда Иисус вместе с учениками начинает праздновать Пасху. Именно тогда Он положил начало Пасхе Нового Завета, в жертвоприношении, которой отдает собственную жизнь для спасения человечества. Во время Тайной вечери, на первой в истории Евхаристии, Иисус установил таинство священства, благодаря которому мог остаться с нами «во все дни до скончания века» (Мф 28,20).

В Префации Св. Мессы освящения мирра говорится, что «Он избирает людей, которые становятся участниками Его священного служения. Во имя Его они возобновляют Жертву искупления, питают народ Твой Его словом и укрепляют таинствами». Именно в тот Великий четверг Иисус оставил нам заповедь любви: «Любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин 13,34). До сих пор любовь строилась на ожидании вознаграждения за оказанное чувство или на некоем соглашении. Теперь же христианская любовь строится на Христе. Он любит нас так, что готов отдать за нас Свою жизнь — с тех пор такова мера любви Его учеников и характерный знак христианства.

Однако, человек слишком слаб, чтобы так любить, потому что такая любовь — это не результат нашего усилия, а дар Бога. К счастью, Он сам есть Любовь и, одновременно, источник любви, который дан нам в Евхаристии.

Кроме того, сегодня перед нашими очами проходит ритуал омовения ног. Иисус, как слуга, омывает ноги апостолам, и советуем им самим поступать так по отношению друг к другу (ср. Ин 13,14). В этом жесте Учителя есть что-то большее, чем просто урок смирения. Это символ Его Страстей, абсолютного унижения, которое Он принимает для спасения всего человечества.

Богослов Р. Гуардини говорил, что «когда малый склоняется перед великим, это еще не смирение. Так и должно быть. Истинное смирение — это когда великий унижает себя перед малым». Поэтому Иисус Христос по-настоящему кроток. Перед этой кротостью Иисуса рассыпаются в прах наши обычаи. Иисус дает человеческим ценностям новое измерение и приглашает нас следовать за Собой, чтобы строить новый мир, в котором каждый будет слугой другого.

Монс. Йозеф Анджел Сайс и Менесис (Барселона, Испания)

Вместе с детьми

Сегодня начинается Пасхальное Триденствие: перед нами три чудесных дня, в которые Бог «обновил» Своё творение. Сегодня первый шаг: Иисус Христос устанавливает Евхаристию, отдавая нам Своё Тело и Свою Кровь, которые завтра станут Жертвой на алтаре Креста. Но сегодня Он ещё жив! О, какая радость! Какое счастье, что Иисус – Бог, и творит чудо: предваряет Свою Крестную Жертву бескровной Жертвой Евхаристии, празднуя за столом Тайной Вечери первую в истории Мессу.