30-03-2017

30 марта, четверг 4-й недели Великого поста

«Величит душа моя Господа, и дух мой возрадовался о Боге, Спасителе моём». Сими словами Мария прежде всего исповедует благодати, Ей Самой ниспосланные, а затем – все благодеяния, коими Бог не перестаёт осыпать людей».

Св. Беда Достопочтенный

Художник: Пост. Галина Охотникова, CSSE

Евангелие от Иоанна 5, 31-47

Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Моё не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о Мне; и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о Мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, Я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня. И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели; и не имеете слова Его пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому, Которого Он послал. Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришёл во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придёт во имя своё, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете? Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцом: есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам?

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

Сегодняшнее Евангелие – это часть обстоятельного разъяснения Иисусом того, Кто Он такой, откуда и зачем пришёл. Для чего нужны эти объяснения? Ответ даёт Сам Иисус: Я «говорю это для того, чтобы вы спаслись». Чьего же спасения Иисус желает настолько сильно, что не жалеет времени и сил на объяснения? Первая мысль, которая приходит: «Конечно же, Своим ученикам, тем, кто пошёл за Ним!»

Мысль, конечно, верная. И всё же именно с этими словами Иисус обращается к совсем другим людям. Если мы прочитаем всю главу, из которой взят сегодняшний отрывок, то в стихах 16-18 обнаружим, какие обстоятельства послужили толчком для этих разъяснений Иисуса: Иудеи гнали Его и хотели убить за то, что Он нарушил субботу, исцелив больного в купальне Вифезда, и «ещё более искали убить Его», потому что Он называл Бога Своим Отцом. Именно к ним – желавшим Его убить и, в конце концов, совершившим это убийство, обращены Его настойчивые объяснения и Его слова: Я «говорю это для того, чтобы вы спаслись»! Все Его споры, все нелицеприятные и временами гневные обличения преследовали только одну цель – чтобы могли спастись и те, кто Его отвергал и ненавидел…

А много ли я прилагаю усилий к тому, чтобы помочь спасению отвергающих и ненавидящих меня? Пытаюсь ли я вообще разговаривать с ними, объясняя ту правду, которую мне дано знать? Желаю ли я им спасения, даже если не в моих силах помочь им его обрести? Помоги мне Господи, в меру моих слабых сил поступать так, как Ты поступал. Аминь.

Наташа Проскурина, Москва