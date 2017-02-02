31-03-2017

31 марта, пятница 4-й недели Великого поста

«Дочь моя, посмотри на Мое Сердце, окруженное шипами, которыми неблагодарные люди постоянно пронзают Меня своим богохульством и неблагодарностью. По крайней мере, ты утешь Меня и скажи людям, что каждому, кто в течение пяти месяцев в первую субботу каждого месяца исповедуется, примет Святое Причастие, прочтет Розарий и побудет со Мной в течение 15 минут, размышляя о 15 Тайнах Розария, с намерением принести искупление Моему Сердцу, такому человеку Я обещаю, что приду к нему в час его смерти и дарую ему все благодати, необходимые для спасения его души».

Дева Мария, Фатима

Художник: Пост. Галина Охотникова, CSSE

Евангелие от Иоанна 7, 1-2. 10. 25-30

В те дни Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его. Приближался праздник Иудейский – поставление кущей. Когда пришли братья Его, тогда и Он пришёл на праздник не явно, а как бы тайно. Тут некоторые из Иерусалимлян говорили: не Тот ли это, Которого ищут убить? Вот, Он говорит явно, и ничего не говорят Ему: не удостоверились ли начальники, что Он подлинно Христос? Но мы знаем Его, откуда Он; Христос же когда придёт, никто не будет знать, откуда Он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: и знаете Меня, и знаете, откуда Я; и Я пришёл не Сам от Себя, но истинен Пославший Меня, Которого вы не знаете. Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня. И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что ещё не пришёл час Его.

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Текст читает: Олег Брылёв, г. Кемерово

Комментарий к Евангелию

7-я глава Евангелия от Иоанна, из которой взят сегодняшний отрывок, так описывает, ситуацию, сложившуюся в Иерусалиме вокруг Иисуса, что просто кожей чувствуешь колоссальное напряжение, готовое в любую секунду взорваться насилием. Иисус знает, что Иудеи хотят Его убить; его родственники, не доверяя, испытывают Его вынуждая к экстраординарным действиям; среди паломников, собравшихся в Иерусалиме на Праздник Кущей идут горячие споры о Нём и Его проповеди; жители Иерусалима пререкаются между собой, недоумевая и по поводу Иисуса, и по поводу действий начальства… Сам Иисус не только не сглаживает конфликт, но даже обостряет его открыто обвиняя Иудеев в намерении Его убить, и получает в ответ обвинения в одержимости…

И во всей этой ситуации, раскалённой разногласиями и страстями, Иисус свидетельствует об Отце: "Я пришёл не Сам от Себя, но истинен Пославший Меня, Которого вы не знаете. Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня". И парадоксальным, хотя и не замеченным толпой подтверждением Его слов является то, что, несмотря на жгучее желание расправиться с Иисусом, «никто не наложил на Него руки». Почему? «Потому что ещё не пришёл час Его», час, определённый Пославшим Его Отцом. И никакие человеческие намерения не в состоянии ни приблизить, ни отсрочить этот час.

Господи, направляй наш взор всегда к Тому, Кто Тебя послал, — к Небесному Отцу. Господи, посылай нам Святого Духа, чтобы помогал нам распознавать и принимать волю Отца.

Ирина Чичерова SAC, Екатеринбург