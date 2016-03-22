31-03-2018

31 марта

Великая (Страстная) Суббота

Художник: Josep Lluís Martínez i Picañol

Размышление

Сегодня мы не размышляем над Евангелием, потому что в этот день Церковь не совершает Литургии. Вместе с Девой Марией, которая, одна перенесла трагическую смерть своего Сына, не утратив веры и надежды, в сосредоточении и молитве готовимся прославить во Христе наше спасение, которое и есть исполнение Его Благой Вести.

Временнóе совпадение смерти и воскресения Иисуса Христа с еврейской Пасхой, воспоминающей освобождение из египетского рабства, позволяют понять спасительный смысл креста Иисуса, нового пасхального Агнца, кровь которого оберегает нас от смерти. Другое совпадение, менее известное, но также символическое, связано с еврейским празднованием субботы — шаббат. Он начинается в пятницу после обеда, когда мать семейства зажигает субботнюю свечу, а заканчивается после обеда в субботу. Это должно нам напомнить фрагмент истории спасения: «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил (шабат) в день седьмый от всех дел Своих, которые делал» (Быт 2,2).

Желанием Бога было также, чтобы и человек мог отдохнуть в седьмой день недели, в благодарность за работу и в знак Завета любви между Богом и Израилем. Господь призывается в еврейской литургии субботы как муж Израиля. Шаббат — суббота — это день, когда каждый приглашен принять Божий мир — шалом.

Итак, после крестных страданий Иисус почил именно в тот момент, когда зажглись первые субботние свечи: «Совершилось!» (Ин 19,3). В этот момент был закончен труд нового творения: давний пленник греха, человек, становится новым творением во Христе. Новый Завет между Богом и человечеством, который ничто и никогда уже не расторгнет, был заключен именно тогда. С той поры каждый вероломный поступок, каким является грех, может быть омыт кровью и водой, всплывающими с креста.

В Послании к Евреям можем прочитать: «Посему для народа Божия еще остается суббота» (Евр 4,9). Вера во Христа дает нам гарантию, что наше истинное отдохновение, наше успокоение, не только на один день, но и на всю жизнь, будет наполнено надеждой на бесконечное милосердие Бога: «Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление», — как поет псалмопевец (Пс 15,10).

С новосотворенным сердцем давайте готовиться к свадебному пиру с Агнцем и позволим себе обручиться с любовью Бога, явленной нам во Христе!

Пьер Жак Филиппе (Корд-сюр-Сьель, Франция)

Вместе с детьми

Сегодня, в Великую субботу, Господа нет. А лучше сказать: Он есть, но Его похоронили! Похоронили Творца? Как это? А может быть, для того, чтобы любить, нужно умирать для себя: если слишком стремишься быть собой, то не сумеешь понять своего ближнего, своего брата. Иисус-Человек умер: его человеческая душа оставила тело. Но Иисус-Бог вечен: Он живёт! И будет жить в том Теле, которое принял – в Теле, воскрешённом и прославленном. Он воскреснет не так, как Лазарь, которого пришлось «раз-вязать», чтобы он пошёл. Иисус Христос восстанет от смерти Своей собственной божественной силой.